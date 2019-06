A pesar de las advertencias, siguen los siniestros viales en la escuela Redonda

Esta mañana, un joven ciclista sufrió un fuerte golpe en su estómago al chocar contra el espejo retrovisor de un remis. El siniestro vial se registró en la escuela Vicente Solá de calle Mitre al 2000, más conocida como la escuela redonda.

Desde el lugar, el conductor del remis contó por Multivisión Federal que circulaban en el mismo sentido y que imprevistamente el lo chocó y se golpeó con uno de los espejos retrovisores a la altura del estomago. Contó que él mismo llamó al 911 y recibió la asistencia médica. El hombre de 20 años fue trasladado al hospital con un fuerte dolor en el estómago.





En este marco, mamas y papas de la escuela se mostraron preocupados ya que en la jornada de hoy justo no se contó con la presencia del control vehicular del personal de Tránsito. Además de este siniestro vial, un colectivo hizo el giro a gran velocidad y terminó rompiendo el cordón de la vereda.

"A veces vienen, a veces no. Hacen cruzar a los chicos, pero no es constante. Sería bueno que, o sea los chicos todos los días están en la actividad escolar, y estaría bueno que en los tiempos de esta actividad ellos estén, porque al no poder tener semáforos, por las curvas, al menos, ellos nos ayuden con el control vial.En la Zuviría también, los chicos bajan de los colectivos y es un peligro, los vehículos pasan y ni si quiera se fijan, parece una ruta no una calle" agregaron.

Además, otra mamá se mostró afligida al enterarse por parte del portero que el colectivo chocó en la esquina de la institución. "Justo por allí entran, ellos salen cruzan, los colectivos pasan a todo lo que da. Los autos lo mismo, esto una inseguridad total que tenemos en esta escuela, entonces nos preocupa la verdad, ahora pasó esto y nos está preocupando esta situación" concluyó.