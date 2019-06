Sensual y provocativa: Jimena Barón estrenó el videoclip de 'Quien empezó'

Definitivamente lanzada a su carrera de cantante, bajo el nombre de j mena, Jimena Barón estrenó el videoclip del tema, Quien empezó, en el que combina provocación y sensualidad, acompañada por Cazzu.

"No, te dije en su momento tú quieres que te perdone/Tengo que cobrártelo/Si mientes al principio no pretendas que no crezca tan torcido nuestro amor/Supimos que podía pasar….", canta en tono de advertencia la artista.



Ambientado en un clima oriental, la idea del el videoclip, según sus realizadores apunta a reflejar el empoderamiento femenino y la unión de j mena y Cazzu para ponerle fin a las mentiras de un hombre que juega a dos puntas. Luego de enterarse de su traición,planean una venganza.

La sociedad de Barón con Cazzu está a tono con los tiempos del "featuring", y le suma al clip la imagen desafiante de una de las representantes principales del género urbano en la Argentina, cuya base de seguidores seguramente sumará espectadores del video.

Cazzu es una de las principales referentes del género urbano en la Argentina.

Quién empezó, que alcanzó las casi 7

