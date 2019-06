David le redobló la apuesta a Sáenz y lo invitó a volver al peronismo

En lugar de sentarse a discutir en una mesa, los dirigentes y precandidatos electorales utilizan los medios como palomas mensajeras. Es el caso del tira y afloje entre el intendente Gustavo Sáenz y el diputado Javier David por la candidatura a gobernador.

A través del programa radial que conduce el intendente, Sáenz interpeló a David: “Si me estás escuchando, los brazos abiertos para que vengas a participar de este gran frente salteño que lo que busca es trabajar por ellos”, invitándolo a enfrentarse en las PASO.

La respuesta mediática le llegó al intendente a través del programa “Cable a Tierra”, donde el diputado dio vuelta la cuestión. “Gustavo, si tenés ganas de volver al peronismo, te esperamos con los brazos abiertos para competir”, dijo.

David señaló que más allá de una buena relación con el intendente, “tenemos muchas diferencias, sobre todo en estas instancias nacionales. Yo estoy acompañando a los Fernández, él está en otro sector. Yo tengo algunas críticas en estos cuatro años de gestión, más allá de reconocer lo que hizo bien”.

El diputado nacional reconoció que no está muy claro cómo se van a formalizar los frentes pero aseguró que sí va a competir. “Voy a presentarles un proyecto a los salteños y ojalá sea el que saque la mayor cantidad de votos. En una de esas Sáenz se va de donde está y viene a nuestro frente. Puede venir tranquilamente si vuelve al peronismo”.

Finalmente David dijo que no le tiene miedo a Sáenz. “No le tengo miedo a las competencias, me tocó competir en internas un montón de veces. Yo voy a tratar de mostrarle a la gente por qué soy mejor que Sáenz y no por qué él es peor que yo”.