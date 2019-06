La familia de la mujer 77 años desaparecida la busca desesperadamente

La sobrina de la Ana María Saavedra contó que desde el miércoles a la mañana no saben de ella y pese a los intentos por encontrarla, aún no lograron dar con su paradero. Ruegan comunicarles cualquier dato.

Ana María Saavedra, una mujer de 77 años, salió el miércoles alrededor de las 10:30 en su casa ubicada en barrio San Lucía y no se volvió a saber nada de ella. Vive con una hermana, a la que le habría dicho antes de salir que no la esperara para almorzar.

Norma Quinteros, su sobrina, contó a Somos Salta que ella se enteró ese día por la noche cuando la llamaron para preguntarle si estaba con ella, ya que solía visitarla con frecuencia. “Ahí empezó la búsqueda telefónica, dando todos los resultados negativos. Ella maneja celular, tiene Facebook a su nombre, maneja WhatsApp. Todos intentamos llamarla, no contesta, mandamos mensajes no contesta. Tuvo conexiones, a mí por ejemplo me sale la última conexión ayer a las 9:55,” dijo.

Su preocupación es aún mayor porque la señora toma medicamentos y se estaba afrontando a un tratamiento médico. La denuncia ya está radicada y la policía investiga que puede haber pasado y dar con paradero.

Cualquier información, ruegan comunicarla al 911 o a los teléfonos 4-317064 – 155189442.