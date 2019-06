Caso Jimena Salas: Con el cambio de carátula, piden la libertad de Vargas

Desde hace 15 días, Sergio Vargas es el único detenido por crimen de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017. Ayer le modificaron la imputación de homicidio triplemente calificado a partícipe secundario.

Al respecto, Verónica Vargas, su hermana, contó que continúan en las puertas de la Ciudad Judicial pidiendo que se aclare la situación e insistió con que es inocente. “Antes decían que el estuvo adentro de la casa y que la mató a la señora, ahora ya lo ubican en la esquina o cerca del lugar,” dijo por FM Express.

Tras el cambio de carátula, la mujer creyó que su hermano ya podría salir en libertad, sin embargo falta que el juez Rodríguez atienda el pedido ya presentado por su abogado defensor Luciano Romano y autorice su salida. “Supuestamente el abogado nos da toda la esperanza que va a salir libre en los próximos días,” indicó.

Jimena Salas

Sobre el estado de salud de Vargas, Verónica se quebró al contar que cuando pudo visitarlo, los dos no podían dejar de llorar. “Mi hermano está destruido, envejeció 10 años por lo menos, su cara era diferente y a mí me dolió tanto cuando lo vi, me puse tan mal, a llorar y yo también y me preguntaba por sus hijas. Le dije que tenga fe que todo se va a aclarar, que se va a hacer justicia,” expresó.

Finalmente, subrayó que “nosotros estamos luchando para que no se haga una injusticia con alguien que es inocente.”