Sáenz estaría dispuesto a compartir fórmula con Yarade

Así lo indicó durante su recorrida por Vaqueros. “Si él está dispuesto a acompañarme, yo no tengo ningún problema, me parece un hombre técnicamente muy solvente” dijo el pre candidato a gobernador e intendente de Capital.

El silencio de Fernando Yarade acrecienta la incógnita sobre qué sucederá con sus pretensiones de competir por la gobernación de la provincia. Intendentes sacaron una solicitada, el gobierno provincial sostuvo que hacer política desde un cargo era incompatible, y ahora Sáenz expresó que si bien no tienen definido quien integrará su fórmula, aceptaría que el ex jefe de gabinete sea su vicegobernador.

“Sí él está dispuesto a acompañarme, yo no tengo ningún problema, me parece un hombre técnicamente muy solvente que ha acompañado y ayudado siempre en los momentos difíciles. Es una decisión que la tiene que tomar él, no yo” indicó al programa de Buena Fuente por FM Profesional.

De esta manera, dejó abierta una puerta para una posible alianza con miras a las elecciones provinciales, que aún tiene fechas a cumplir muy lejanas.

En cuanto a la situación en la que Yarade renunció, el intendente de Capital indicó que se solidarizó de manera pública y privada con el ex funcionario. “A mí me ha tocado y me toca vivirlo muchas veces lamentablemente cuando hay campaña sucia. Hay gente que no entiende que se debe terminar con estas cosas en la política y en la vida cotidiana. Las elecciones se ganan con votos, trabajando con propuestas y con el acompañamiento de la gente” concluyó.