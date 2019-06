Deportivo Tabacal: campeones en las canchas y abiertos a la comunidad

El equipo masculino de Primera División se consagró campeón de campeones de la Liga del Bermejo en 2018, luego de ganar la gran final del año (a la que accedió por obtener el Torneo Apertura). Mientras que los equipos de Primera División y Reserva de fútbol femenino se consagraron campeones en la Liga Departamental. Un gran logro considerando que el fútbol femenino del Club fue una apuesta que comenzó a partir del 2017.

En las divisiones inferiores, la categoría Sub 16 obtuvo el año pasado tanto el Torneo Apertura como el Clausura de la Liga Bermejo, mientras que el Sub 14 se quedó con el trofeo de campeón del Torneo Apertura de la Liga Bermejo y los trapicheritos Sub 13 con el Apertura de la Liga Infantil.

El proyecto Trapicheritos, que brinda un espacio de desarrollo físico y emocional a niños, niñas y jóvenes, es un programa de la Fundación Tabacal, que se hace integrado con el Club Deportivo Tabacal. El fútbol masculino y femenino se han convertido en una alternativa de juego, diversión y contención social de la que participan cerca de 300 chicos, chicas y adolescentes de todo el departamento de Orán.



Comprometidos con la construcción de tejido deportivo, social, educativo y cultural, el objetivo del Club es desarrollar un proyecto integral donde jugadores, jugadoras, equipo técnico y sus familias tengan participación. Apunta a ser un espacio de inclusión, de formación de personas y de equipos, desde el cual se promueve la convivencia de los más chicos como de los adultos.



El Club Deportivo Tabacal viene realizando una muy buena campaña en 2019. El equipo masculino de Primera División logró el primer puesto en el grupo de la zona norte de la Argentina en el Torneo Regional Amateur 2019 (que otorga una plaza al Federal “A”), y ahora se encuentra disputando los cuartos de final de la Liga del Bermejo. Mientras que el equipo de Primera División de fútbol femenino quedó en cuarto lugar y la Reserva obtuvo el segundo puesto en la Liga Departamental. En las divisiones inferiores, el equipo de la categoría 2008-2009 salió campeón y las 2005-2006 y 2007 lograron el tercer puesto en la Liga Departamental de Fútbol Infantil.



Todavía queda la segunda mitad del año y el Club tiene muchos desafíos por delante, que enfrentará con la fuerza y el trabajo que lo caracterizan. Con el foco puesto en la formación profesional de alto rendimiento futbolístico a través de prácticas y entrenamientos destinados a afianzar el concepto de que el fútbol no debe ser relacionado solamente con fines recreativos, sino también con hábitos y buenas prácticas para llegar a conformar en el futuro una sociedad más sana y responsable.

En otro rubro, el “Monasterio Golf Club de Tabacal” -perteneciente al CDT- fue sede del torneo de golf “Circuito Internacional de Golf - Por los Caminos del Vino”, que se llevó a cabo en el mes de mayo, y contó con la promoción y el aval de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Cultura de Salta.

Por otro lado, un avance importante ha sido la apertura a la comunidad en general de las instalaciones del Complejo Deportivo, a pedido de entidades educativas u otros organismos, para la realización de eventos deportivos o recreativos. También de las piletas para niños, jóvenes y adultos, ubicadas en el mismo pueblo, en las que –en época estival– se contó con una masiva concurrencia, en particular de las ciudades vecinas de Hipólito Yrigoyen, Pichanal y Orán.