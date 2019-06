Flor Peña habló por primera vez de sus sospechas sobre la difusión del video íntimo

Hace un tiempo, se viralizó un video íntimo de la actriz Florencia Peña. “Tomaron ese material, hicieron estragos. Mirá que la Justicia investigó cómo y de dónde había salido ese video. No lo pudimos encontrar. Hay algo extraño ahí“, aseveró.

Durante la entrevista radial en el programa Agarrate Catalina, contó por qué decidió no hablar más de política en público. Además, qué sintió cuando contó intimidades de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

En cuanto a ser jurado del “Súper Bailando”, dijo: “Este año es de goce, porque el año pasado fue un año difícil. Entendí que a los nuevos siempre se les pega, así que ahora les tocó a los del BAR y nosotros la pasamos bomba”.

Luego, contó por qué desde hace algún tiempo no habla sobre política. “Mis amigos me tienen corta con el tema de la política, porque me vieron sufrir mucho y entiendo desde qué lugar me lo dicen“, dijo Peña.

Y agregó: “Pero yo soy quien soy y me gusta decir lo que pienso. Hay lugares en donde está bueno no meterse. Veo también lo que les pasa a mis colegas cuando se exponen”, según publicó radiomitre.

En cuanto a la práctica del “poliamor” afirmó: “Yo no necesito dar explicaciones de cómo vivo la vida. Las tuve que dar porque salió a la luz algo que nunca me hubiese gustado que salga”.

Y continuó: “Pensé que era un entramado de la producción. Yo estaba renunciando al programa alguien le había dicho ‘andá y matala’”.

Luego, Flor Peña, agregó: “Después empecé a darme cuenta de que si esa señora, que trabaja en la AFI, me está defenestrando en la televisión, seguramente alguien me debe haber escuchado”

Además, consideró que lo del video fue “muy ensañado” con ella. Y añadió: “El dolo conmigo fue desprestigiarme con lo sexual, para desprestigiarme como mujer. Por eso yo enarbolo tanto la bandera de la libertad. Porque las mujeres seguimos siendo muy vulnerables con respecto a lo que tiene que ver con sexo“.

“Somos consideradas prostitutas porque hablamos de eso o porque nos mostramos, o porque tenemos una relación más libre con nuestro cuerpo”, cerró Flor Peña.