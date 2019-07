Sol Pérez infartó sin ropa interior en televisión

La chica Sol Pérez del clima sorprendió con su look para un programa en vivo en la jornada de este miércoles. ¡De alto impacto!

¡Sol Pérez de alto impacto! La verdad es que cada semana se puede escribir lo mismo sobre Sol, con su figura trabajada y sus look atrevidos. Pero el que vistió la jornada de este miércoles fue algo especial: ¡Sin bombacha y en televisión en vivo!

La semana pasada había deleitado a sus seguidores con sus fotografías en bikini durante un viaje a Catamarca. Y en esta oportunidad Sol lo volvió a hacer, con la fotografías que compartió en su cuenta de Instagram en el estudio de Polémica en el Bar, programa de América TV en el que participó. En un vestido negro de dos piezas, la ex chica del clima se mostró sin bombacha, outfit que de inmediato le valió miles de “likes”, según canalnet. Al momento de la redacción de esta nota, ya se aproximaba a los 160 mil “me gusta”. El desafiante look de Sol se asemeja bastante a la propuesta que Pampita mostró hace una semana en el Bailando de El Trece. Revisá las imágenes deSol Pérez sin bombacha en televisión, y el look de Pampita que se le asemeja. ¿Se inspiró Sol en Pampita?