Cómo recuperar mensajes eliminados en Whatsapp

¿Cuántas veces has eliminado mensajes de WhatsApp? Es una acción normal, ya sea sin querer o simplemente porque no queríamos tenerlos más en nuestro teléfono móvil. Sea cual sea el motivo, no es extraño que alguna vez te hayas arrepentido de eliminar un mensaje en concreto.

¿Cómo recuperarlos?

La aplicación todos los días guarda una copia de todos los mensajes de todas tus conversaciones. Esta copia se guarda en una carpeta que recibe por nombre “Database” en tu dispositivo Android.

De esta manera, puedes recuperar los mensajes siempre y cuando entren dentro de un periodo de tiempo de 7 días anteriores máximo. Si los mensajes son de 8 o más días atrás, es más difícil aunque no imposible.

Configurar tu WhatsApp en Android para hacer una copia de seguridad

Para poder recuperar tus mensajes borrados necesitarás tener una copia de seguridad y, para ello, deberás configurar tu WhatsApp.

Acceder a WhatsApp.

Hacer click en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha.

Hacer click en "Ajustes".

Hacer click en "Chats".

Presionar sobre "Copia de seguridad" > "Guardar". Se realizará la copia de seguridad al instante.

También se puede acceder a los "Ajustes de Google Drive", pudiendo vincular una cuenta de Gmail a la de Google Drive y guardar las conversaciones. Se recomienda seleccionar la opción de guardar sólo cuando se está conectado a una red WiFi para no gastar los datos móviles. Existen diferentes intervalos de tiempo para realizar la copia:

Nunca

Solo cuando toco "Guardar"

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Recuperar mensajes recientemente borrados de WhatsApp es muy sencillo:

Eliminar WhatsApp de tu móvil.

Descargar e instalar la app de nuevo.

Abrir el Whatsapp para restaurar el historial de mensajes haciendo click en la opción “Restaurar”.

Si algún mensaje no aparece es porque llevaban borrados más de siete días.

¿Cómo puedo recuperar mensajes borrados de WhatsApp más antiguos?

Este proceso es algo más complejo y tiene sus riesgos, ya que se podrían eliminar mensajes más recientes.

Copiar el contenido que hay en la carpeta WhatsApp/Database. Esta carpeta se encuentra en la memoria interna o externa del celular.

Una vez copiada la carpeta, pegarla en una carpeta creada en una computadora.

Desinstalar WhatsApp y abrir la carpeta creada en la computadora

Una vez dentro, borrar el archivo llamado “msgstore.db.crypt7” o “msgstore.db.crypt8”.

Seleccionar la copia de seguridad que se pretenda recuperar y modificar el nombre: “msgstore-Año-Mes-Día.1.db.crypt7” por “msgstore.db.crypt7”.

Descargar e instalar de nuevo WhatsApp, pero sin abrir.

Conectar el celular a la computadora y copiar el archivo msgstore.db.crypt7 “WhatsApp/Database” en el teléfono.

Una vez hecho esto ya se puede abrir la aplicación y al hacer click en “Restaurar” aparecerán todos los mensajes antiguos.