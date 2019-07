Chibán y Olmedo se cruzaron en TV: “A Dios no le falte el respeto”

Un momento insólito se vivió en la noche del domingo durante un programa de televisión, cuando el diputado nacional Alfredo Olmedo tuvo cruces con otros de los invitados que se encontraban con él, hasta que en un momento se levantó para retirarse en vivo del programa, enojado porque le habían pasado el respeto a Dios.

Olmedo había sido invitado al programa DNI Salta, donde entre otros se encontraban el diputado provincial Héctor Chibán y la militante radical Graciela Abutt. Desde el inicio de la transmisión, el ambiente se puso caldeado cuando se tocó como tópico la iniciativa de Chibán de retirar símbolos religiosos de lugares públicos.

A mitad del programa, se trató el tema de la corrupción en la provincia de Salta. Fue cuando a Olmedo se le interpeló cómo haría él, en caso de llegar a ser electo gobernador, para erradicar esta problemática.

Sin embargo las contestaciones de Olmedo no lograron satisfacer a Chibán. “No me hablés como pastor de iglesia, hablemos con técnica, qué es lo que vas a hacer”, le reclamó el diputado radical, lo cual hizo enojar al eventual precandidato a gobernador. “No te lo voy a permitir”, fue su primer aviso.

Cuando Olmedo trataba de seguir defendiendo su posición, Abutt lo criticó. “Eso es mesiánico”. Fue entonces cuando el diputado nacional se levantó de su silla y le pidió a Abutt que cambiara de lugar. “Venga aquí y sea usted la candidata a gobernadora, porque es una irrespetuosa, me faltaron el respeto”.

Ya con los el ambiente muy tenso, Chibán redobló la apuesta pidiéndole a Olmedo una respuesta concreta. Finalmente Olmedo se puso de pie, se sacó el micrófono y se retiró del estudio. “Cuando le falten el respeto a Dios, a mí no”, advirtió antes de irse.