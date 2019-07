Escracharon a Macri y su madre salió a respaldarlos

Marisa Cattaneo, de 57 años, madre de los hermanos Hossly, en comunicación con Te Digo Lo Que Pienso, que conduce Ricardo Montacuto por Radio Nihuil, habló acerca del escrache que hicieron sus hijos al presidente Mauricio Macri en Suiza.



En primer lugar, Cataneo contó que "mis hijos están en Suiza trabajando porque Macri los echó de sus trabajos en Córdoba. Nosotros somos peronistas kirchneristas. Mi hijo Iván trabajaba en un ministerio en Córdoba, era delegado de ATE y le bajaron el contrato. Él ya había decidido irse a pasar unos años en Suiza, porque su papa es ciudadano suizo. Sus primos, que son de Misiones, están allá y trabajan en una fletería. Europa no es Argentina, siempre hablamos, es un chico muy laburador. Lo que paso es por convicción, por coherencia y por compromiso político, ideológico, social y económico".

"Más que escrache fue la voz de una parte del país que piensa que mis hijos tuvieron el coraje de hacerlo. Al terminar el video, mi hijo Sebastián dice todo lo que estamos viviendo en el país. Todos hablan de una emboscada, pero fue poder parar el auto de alguien que estaba mal custodiado, cuando se viralize esta campaña electoral, no va a ser como las campañas de otro momento. Cuando crié a mis hijos los eduqué con esos conceptos: el escrache a los genocidas, el escrache a los que se enriquecieron como Macri durante la dictadura", agregó.

Consultada acerca de si el escrache al presidente es la forma correcta de protestar, Cataneo afirmó que "es discutible. Hay que ver también lo que se hizo con Cristina durante 12 años: misoginia, detractores, ella se bancó todo".

Confrontada acerca de las múltiples denuncias de corrupción en el gobierno de Cristina Kirchner, la mujer afirmó que "no lo ignoro, pero lo tiene Bonadio, ojalá hubiera otro tipo de personas en la Justicia. No podemos pensar en una Justicia independiente ni un Congreso que funcione. Con los años que tengo, he visto desde Alfonsín que el Congreso es la herramienta más importante de la democracia".

Finalmente, Cataneo contó que ha sido militante peronista "toda la vida. Soy docente y psicóloga social. Acá en Córdoba hemos sufrido persecución por ser peronista. Mi hijo más chico, que está estudiando Historia acá en Córdoba, era chiquito y con mi esposo habíamos denunciado el gobierno de De La Sota y entraron a nuestra casa a sacarnos todos los papeles. Mi hermana era de la Franja Morada y estuvo dos años presa. En mi familia había distintas posiciones y esto dicta de ser un escrache, acá hay un presidente que dejó y sigue dejando a la gente sin trabajo. Esta película ya la vimos los que tenemos más de 50. Para toda la gente, hay que pensar en una democracia sincera, mis hijos hicieron lo que nadie pudo hacer, decirle en la cara lo que uno piensa. En las marchas reprimen. A mí me hubiera gustado que Patricia Bullrich conociera el caso de Maldonado en profundidad", concluyó.