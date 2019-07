Ambiente elevó la información requerida por el frigorífico Brunetti

La acción de amparo, concretamente, es contra la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, con el objeto de garantizar que conteste la omisión de respuesta a oficios remitidos en 2016, 2018 y 2019; y a través de los cuales se requirieron los resultados concretos de la Auditoría Social y el proceso de relocalización de la firma Compañía Industrial Argentina de Carnes Sociedad Anónima (C.I.A.C.S.A. o Frigorífico Brunetti), a cumplirse por la comuna. El pedido fue emitido por el Procurador Abel Cornejo.

InformateSalta dialogó con Gastón Galíndez, titular de la Secretaría de Ambiente, quien aseguró que “se elevaron los informes que pedían, fundamentalmente el estudio ambiental social que se había hecho en el 2009, se mandaron copias de la documentación de los expedientes de un ingeniero que hablaba sobre la relocalización que iba a demorar uno 84 meses, esa información también se solicitó”.

El funcionario agregó que aparentemente “había unos informes que oportunamente la Municipalidad no había presentado, por lo tanto, a través de una acción expedita de amparo, requiere nuevamente esta información, en este caso sobre el área de ambiente, porque la Procuración Municipal había dicho que la municipalidad iba a responder, pero nosotros respondemos siempre lo que es judicial por la misma vía que es la Procuración”.

Gastón Galíndez







Galíndez manifestó no conocen el fondo de la cuestión, “no sabemos cuál es la necesidad del resto de la información. Todo lo que tenga la municipalidad, lo va a poner a disposición de la justicia. Se ve que hay algún informe que la municipalidad en ese momento no había respondido. El amparo es para obtener información de manera rápida, no por la vía ordinaria sino por la acción expedita de amparo. Procuración no las respondió, entonces volvieron a solicitarla”.

Sobre el traslado del frigorífico, el funcionario del área de ambiente señaló que “quedó incumplido en la gestión anterior, evidentemente hubo cuestiones vinculadas a una comisión que se armó durante la jefatura de gabinete de Mascarello, hubo presentaciones vinculadas al Ministerio de Trabajo, al riesgo de las fuentes laborales, la demanda que hacía la empresa en función de requerir fondos para el traslado, no sé en qué quedó eso en la gestión pasada, hubo un juicio al respecto”.