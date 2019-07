Reclamo de trabajadores de Salud: Urtubey recibirá el jueves a los referentes

Luego que trabajadores de la Salud se manifestaran en las puertas de la sede del Partido Justicialista para reclamar que la Provincia cumpla con el acta en la que se comprometían a regularizar su situación laboral, el gobernador Urtubey los convocó a una reunión para el próximo jueves antes del mediodía.

No obstante, el mandatario, en compañía con el ministro Roque Mascarello, les aclaró que el pase a Planta Permanente no es viable debido a que la Provincia adhirió al Pacto Fiscal, que prohíbe, entre otras cosas, incorporar trabajadores al Estado. “No puedo designar en gente en Planta porque la ley me lo prohíbe”, dijo Urtubey, según el video difundido por El Expreso de Salta.

Asimismo les solicitó un listado para analizar caso por caso la situación de los mencionados trabajadores. “Traigan el listado, tenemos que verificar que lo que vos me decís es así”, manifestó, a la vez que puso como condición que de la reunión solo participen los cinco delegados.

Cabe destacar que en la mencionada acta firmada el pasado 7 de junio se acordó que los empleados del Materno Infantil pasen a planta del Estado; se dispuso la regularización de la situación laboral de los agentes de los hospitales del Interior y se acordó el análisis caso por caso de los contratados del San Bernardo.

"No se está cumpliendo lo que se pactó, pedimos una estabilidad para todos los trabajadores, condiciones dignas, y que se de cumplimiento del acta. Hasta ahora solo se firmaron resoluciones con adicionales de mil pesos cuando eso no es lo que se acordó en la mesa", dijo Víctor Chuquisaca, delegado de ATE en el Hospital Materno Infantil.