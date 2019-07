Esteban Burgos, el salteño que jugará en la Primera de España

Esteban Burgos sigue creciendo en su vida futbolística y en esta oportunidad, no sólo deja la segunda división en España para mudarse a la primera, sino que también lo hará por los próximos tres años, tras firmar su contrato con el Eibar. Luego de su paso por el Alcorcón, el salteño viajará al norte del país europeo para radicarse en la provincia de Guipúzcoa y continuar con su carrera.

Tras finalizar la última temporada con el Alcorcón en “La Liga 123”; debajo de la mitad de tabla, con la suma de 52 puntos, jugando 63 partidos con la camiseta “Alfarera” y anotando 7 goles, llegó el turno de sumarse al “Armero”, quien culminó la última temporada a 10 unidades del último que perdió la categoría y a 12 del último clasificado a la Europa League.

El buen paso por “La Fiebre Amarilla” llevó al ex “Albo” a formar parte del once ideal del torneo en varias ocasiones. José Luis Mendilibar es su nuevo técnico, y el salteño llega para ser el tercer argentino en la plantilla, junto con el ex Boca Juniors y Catania, Gonzalo Escalante; y Santiago De Blasis, que pasó por Gimnasia (LP), Ferro, además de haber jugado en Grecia y Alemania.

El defensor utilizó su INSTAGRAM para dejar un mensaje: "hoy es un día muy especial para mi, un día de sentimientos encontrados. Hoy me toca despedir al club que confió en mi y me abrió las puertas en mi llegada a España. Sinceramente me he encontrado con un grupo de personas increíbles que me han hecho sentir como en casa en estos dos años (compañeros, médicos, fisios, utileros, depto. de prensa, directores deportivos, afición). No quiero dejar de agradecerles por todo, ha sido muy lindo compartir este tiempo con ustedes. Les deseo muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias familia!".

Fuente: Arenga Deportiva