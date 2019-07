Cerrillos: Pidió asilo a su hermana y abuso de su sobrina de seis años

Un joven de 19 años, llegó a la casa de su hermana en busca de albergue por diferencia con otros familiares. La joven lo aceptó y cuando salía con su pareja dejaba a su hija a su cuidado, pero su hermano aprovechó esa confianza para abusar sexualmente de ella.

El caso tuvo como escenario una vivienda del barrio Juan Pablo II, en la localidad de Cerrillos. Fuentes policiales señalaron que se trata de un hecho aberrante, y que se investiga a fondo a fin de poder establecer lo sucedido. Aunque se desconoce si la justicia ordenó su detención.

Según pudo conocer InformateSalta el caso fue denunciado el 24 de junio por la madre de una menor de 6 años, quien contó abrumada que hace aproximadamente dos meses su hermano se presentó en su vivienda y le pidió albergue.







Hace unos días, tras advertir algunos cambios en el comportamiento y ánimo de la niña, decidió hablar con ella respecto a lo que le sucedía, circunstancias en que indagó si había ocurrido algo con su tío, quien solía cuidarla cuando salía con su pareja.

“Vos no te vas a enojar", le dijo la menor , y relató los vejámenes sexuales que sufrió a manos de su tío. “Mi tío me bajaba los pantalones hasta los pies y la bombachita y me tocaba”, agregó la niña, quien describió otros aberrantes abusos.

Sostuvo que “eso me hacía cuando vos y papá se iban, y él se quedaba a cuidarme”. La madre, según fuentes policiales, relató que su hermano solía someter a su hija a tocamientos de todo tipo.

Al ser descubierto el acusado se marchó a los pocos días de la casa. Los investigadores lo hallaron en la casa de otros familiares en el barrio Congreso Nacional, aunque se desconoce si la justicia ordenó su detención.