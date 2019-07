Wayar dio por hecho que no podrá competir en las elecciones

Finalmente Walter Wayar, quien encabezaba la lista “Todos Estamos Acá” en la categoría de Senador Nacional, no podría competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto.

El ex vicegobernador, ante los micrófonos de FM Pacífico, manifestó que fue Sergio “Oso” Leavy, actual diputado, precandidato a Senador y con serias pretensiones de gobernar la provincia, quien le comunicó la decisión del frente kichnerista. “Me habló diciendo que el apoderado del frente lo había llamado y que le había dicho que la suya era la única lista que quedaba en pie”, sostuvo.

Wayar explicó que si bien hasta ahora oficialmente no les llegó una comunicación oficial, es un hecho que no podrá participar. “No creo que Leavy me haya llamado para decirme algo que no es, no entiendo para que invitan a todos los partidos a formar un frente si después no los van a dejar ni que jueguen de aguatero”, se despachó.

En ese marco, consideró que “algo raro pasó”. “Nos invitaron a sumarnos a un frente para que compitamos y pareciera ser que ahora no nos van a permitir la competencia, no creo que le haga bien a la democracia ni nos deje bien parados para el día de mañana para la provincial, no creo que sea bueno utilizar estos métodos, además hay que ver si legalmente se puede hacer esto”.

Por último, consideró que se trata de una falta de respeto a las instituciones, la democracia y la norma. “No te puedo convocar a conformar un frente y una vez que conformas el frente, no dejarte competir, si creen que no nos necesitan, que ellos pueden solos, que le metan para adelante”, finalizó.