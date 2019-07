Arancibia le contestó a Cornejo: “Estos funcionarios son empleados nuestros”

La contienda en torno a la investigación que busca esclarecer el crimen de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 sigue dando de qué hablar. Luego de que el procurador Abel Cornejo denuncie ante el INADI al abogado del viudo de la víctima este salió a contestarle. “Estos funcionarios son empleados nuestros”, dijo por FM Pacífico.

“Deberían estar trabajando en la investigación para dar con el asesino de Jimena Salas, este exceso de susceptibilidades por críticas que yo realizo públicamente con epítetos que para nada son peyorativos ni discriminatorios, porque yo hablé de actitudes esquizofrénicas en el sentido de que no se sabe qué es lo que quiere hacer el Ministerio Público Fiscal y el procurador, no pueden desviarlos de su trabajo”, remarcó.

Abel Cornejo







Arancibia no dudó en remarcar que sus dichos parecer haber sido recibidos con “un exceso de susceptibilidad, la verdad es que yo estoy tranquilo, me sigue asombrando todos los errores que se siguen cometiendo, voy a seguir reclamando no sólo por mi defendido sino por la sociedad en general para que realmente se investigue este crimen y que se hagan las cosas como corresponde”.

Finalmente disparó, “estos funcionarios, son empleados nuestros, ellos tienen, sin ofenderse, que dar todas las explicaciones y responder todas las críticas y pedidos sobre lo que se hace y lo que no se hace, si no están capacitados para eso lamentablemente se tendrán que ir a su casa, no se pueden estar quejando si alguien los criticó, sino que se manden a mudar”.