Copa América Brasil vs Argentina: cuenta regresiva para el choque más esperado

Llegó el día. Un estadio Mineirao, donde todavía sobrevuelan algunos fantasmas del 1-7 con que Alemania noqueó al seleccionado local en el Mundial 2014, recibirá esta martes, desde las 21.30, al gran clásico sudamericano, publicó Clarín. Brasil-Argentina, con entradas agotadas y un premio valioso: el pasaje a la final de la Copa América. Dirigirá el ecuatoriano Roddy Zambrano.

Televisarán TyC Sports (y en la aplicación TyC Sports Play: www.tycsportsplay.com), TV Pública (y en la plataforma de contenidos de acceso público y gratuito Cont.ar) y en DirecTV Sports610 y HD 1610 (y también por DirecTV Go, la nueva plataforma de streaming https://www.directvgo.com/ar/).

Lionel Scaloni, fiel a la costumbre que estrenó antes de Qatar, no dio el equipo titular, pero esta vez aportó una pista: “Confirmo que Agüero va a ser titular, para que no se generen dudas”. El DT se refirió así al rumor de que Angel Di María ingresaría por el Kun para reforzar la mitad de la cancha. “Mañana (por hoy) tenemos un partido importante y todo lo que hagamos es pensando en lo mejor para nuestro equipo y no tanto en el rival”, explicó.







Entonces crece la chance de que la Selección repita una formación tras 40 partidos con modificaciones en los nombres. Al técnico nacional le preguntaron si era consciente de lo que se jugaba y contestó: “Scaloni mañana no se juega nada, acá juega Argentina. Yo no soy nada en el partido de mañana (hoy)”.

Sobre el juego, agregó: “Creemos que podemos tener superioridad en la mitad de la cancha, si es que Brasil juega como lo viene haciendo. Intentaremos generar esa superioridad en el medio para que, desde allí, nazca nuestro ataque”. Y completó: “Vamos a enfrentar al favorito de la Copa. Pero que el hincha argentino se quede tranquilo, se va a sentir identificado con el equipo”.

En Brasil la única duda sería Filipe Luis o Alex Sandro en el lateral. Todo indica que jugará el lateral de la Juventus (al menos, fue quien se entrenó ayer en Cidade do Galo, el predio de Atlético de Mineiro).

Datos para tener en cuenta: a diferencia de los cuartos de final, en semifinales sí habrá alargue en caso de empate y luego, de ser necesario, penales. En Argentina deben cuidarse Lautaro Martínez y Marcos Acuña, que llegan con una amarilla. Con otra más, se perderán la final (o el partido por el tercer puesto).











La probables formaciones:

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton; y Roberto Firmino. DT: Tité.

Argentina: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi; Lautaro Martínez y Agüero. DT: Lionel Scaloni.