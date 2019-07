Sin Vueltas con Lara Gros: El candidato a senador que busca deslumbrar en la provincia

Un reconocimiento inesperado

La definición de candidatos a senador nacional en el Frente Unión por Salta trajo sorpresas ya que ni Cristina Fiore ni Rodolfo Urtubey se postularon para renovar sus cargos y contrariamente a lo que se especulaba, se presentó una lista integrada por dirigentes del interior. Marcelo Lara Gros, actual intendente de Orán, es quien la encabeza y se encuentra acompañado por la actual senadora por La Caldera Silvina Avilés y el ex secretario de Salud, Francisco “Paco” Marinaro.

“Es un reconocimiento del gobernador a los intendentes y al interior de la provincia, eso demuestra el federalismo que forma parte de la esencia de Urtubey. Para nosotros los del norte, es un orgullo y creo que tiene que ser para todo el interior de la provincia porque todos los candidatos o senadores siempre han sido gente de Capital” sostuvo Marcelo Lara Gros en el segmento Sin Vueltas de InformateSalta.

El precandidato a senador reconoció que un grupo de intendentes lo propuso para este cargo, y que el ofrecimiento vino desde el propio gobernador Juan Manuel Urtubey. “Nunca nos imaginábamos que nos iban a ofrecer una senaduría nacional y nos llena de alegría porque creemos que todos somos salteños. (…) A mí me lo ofreció el gobernador, en una charla muy amena”.







Conocido en el Norte pero no el resto de la provincia

Ante esta proposición, Lara Gros es consciente que tiene un gran desafío por delante ya que al ser del interior no es tan conocido en el resto de la provincia. “Puedo ser conocido en el Norte pero en Salta no, me dedique mucho a mi intendencia y cuando fui diputado. La verdad que me dedicaba mucho a mi departamento. Estoy yendo por todos los lugares de la provincia, me convencí más que nunca que Urtubey tiene que llegar” agregó en Sin Vueltas por InformateSalta el también intendente de Orán.

Entre las posturas que el pre candidato a senador nacional dejó claro que luchará por las desigualdades entre el interior y Buenos Aires, al tiempo que recalcó el apoyo incondicional a Juan Manuel Urtubey. “Es el único candidato de las fórmulas que es del interior. Nosotros sabemos cuál es nuestra realidad, un país como el nuestro en el que NOA y el NEA representa de 3 mil dólares al año y que Buenos Aires tenga de 28 mil dólares anuales muestra la desigualdad”







La desilusión del gobierno de Macri

Ante la realidad de una Argentina sumida en una profunda crisis económica, Marcelo Lara Gros admitió que si bien no compartía el espacio del Mauricio Macri y nunca lo votó, creyó que su equipo lograría sacar adelante al país. “El día que ganaron vi al grupo que tenían y este país estaba en crisis y vi que había gente capacitada pero la verdad que me desilusione totalmente. No creo que haya sido el mejor equipo…”

Fundamentó su postura recordando que desde diciembre del año pasado se espera la reparación del puente del Río Colorado que colapso por falta de mantenimiento y el pésimo estado en el que está la RN 50. “Se cayó un puente y todavía sigue una parte del vagón. No se hizo nada. La ruta 50 se lo criticó un montón a los Kirchner por no terminarla, ellos la terminaron pero esta toda rota, un peligro. No quiero eso para mi país, quiero otras cosas” agregó en Sin Vueltas por InformateSalta.







Una zona franca comercial para el Norte

Es una de las principales propuestas para el norte de Salta por parte de la lista Unión por Salta encabezada por Marcelo Lara Gros. El pre candidato destacó que hoy los comerciantes de Orán pagan los mismos impuestos que uno de Buenos Aires, cuando el flujo de clientes no es el mismo. “El Norte no tiene que seguir siendo como es ahora y no lo podemos comparar con Buenos Aires. Tenemos que ver exenciones para los que habitamos acá, que nos permita sacar nuestra producción” indicó Lara Gros.

Si bien estuvo de acuerdo con que haya más control en la frontera con Bolivia para luchar contra el narcotráfico, sostuvo que el programa de importadores de Nación no logró implementarse de manera correcta.

“Una zona franca comercial serial una gran salida comercial. Nos dieron dos opciones, desarrollar el sector maderero y por otro lado el turismo, que los estamos desarrollando un programa a 10 años. Vamos por el segundo año pero por la etapa del tercer año. El norte tiene muchísimas cosas para desarrollarlo” manifestó en Sin Vueltas por InformateSalta.

¿A favor o en contra del aborto?

“Yo soy contrario, soy un convencido que tenemos que educar. El embrión es algo distinto del cuerpo de la mujer. El chico que está dentro no es parte de la madre. Nuestros padres nos respetaron y por eso le demos el mismo derecho a la gente. Desde ese punto de vista podemos discutirlo. Le doy gracias a mis padres que me hayan respetado mi vida” dijo de manera contundente.