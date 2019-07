Los terribles mensajes y audios que un preceptor le enviaba a una alumna

Una adolescente contó en Twitter que fue acosada por parte de un preceptor de la Escuela de Comercio N°21 del barrio porteño de Flores, y la Justicia decidió apartarlo de su cargo para iniciar una investigación.

Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada. pic.twitter.com/s6nmEwJ3i1 — ☽ ro (@rainbowinsunset) July 1, 2019

"El caso nos llegó por las redes sociales. Inmediatamente nos comunicamos con las víctimas e hicimos la denuncia ante la Fiscalía", explicó la asesora general del Ministerio Público Tutelar, Yael Bendel.

En un tuit que se viralizó en pocas horas, una de las alumnas difundió capturas de chats y audios que les mandó el denunciado y pidió ayuda porque "las autoridades no hacen nada".

Un preceptor acosaba a sus alumnas de 1° a 4° año ❌ Se viralizaron audios y mensajes de WhatsApp ⚠ #CortaPorLozano pic.twitter.com/lajDQWPg75 — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) July 2, 2019

Cómo si fuera poco, en Cortá por Lozano hicieron públicos los audios de Whatsapp que el preceptor –identificado como Facundo Fameli- le envió a una de las jóvenes. “Sos muy vueltera eh. Pero muy vueltera loco. Increíble. Si te relajaras un poquito. ¿No hay ni una mínima de chances de que me dejes pasarte a buscar mañana y vayamos juntos al colegio?”, se escucha decir al acusado en una de las grabaciones.

“Es mi sensación, o te gusta histeriquear, juguetear un poquito”, “Si te llamo es porque quiere arreglar para vernos. A ver, a mí hablar por mensajito la verdad que no me gusta. Si te hablo, te hablo personalmente, después vos decidí si no te guste o te parecí un pelotudo, o lo que sea”; “Si me diera una solo chances para verte cambiaría todo”, “Te puede decir que podemos dormir juntos en una cama y no te tocó un pelo”, son algunas de las frases que se lo escucha decir.