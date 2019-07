¿Qué pasó? Morena Rial se separó del padre de su hijo, Facundo Ambrosioni

Hace tiempo que los rumores de separación rodean a la pareja de Morena Rial y Facundo Ambrosioni, quienes fueron padres de Francesco el pasado 27 de marzo. No obstante, el futbolista la acompañó el día en el que la hija de Jorge Rial debutó en el Bailando, y luego la misma joven desmintió los rumores: "Te amo con locura. Gracias por darme lo mejor del mundo, nuestro hijo. Digan lo que digan siempre nos vamos a amar", había dicho, según publicó Exitoína.

Sin embargo, ahora More blanqueó la ruptura desde Instagram. Primero puso una enigmática frase: "Si algún día no me encuentras, buscame entre las oportunidades que perdiste", escribió en una historia.

Pero luego aceptó responder preguntas de sus seguidores, y hasta la consulta de si estaba separada, fue tajante: "Separadísima". Aún incrédulos por la declaración de la mamá de Francesco, sus fans volvieron a preguntarle si era verdad o mentira la separación: "Verdad", sostuvo.

El ida y vuelta en Instagram siguió, y a More le preguntaron si le gustaría darle un hermanito a su hijo. "Jajaja, por ahora no, lejos de eso. Aparte no tengo pareja", sentenció para terminar con todas las dudas.

La relación entre Morena y Facundo estuvo marcada por muchas idas y vueltas, además de la oposición de Jorge Rial. En junio de 2018 habían decidido separarse. "Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mi, la persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo", expresó la joven en aquél momento.

No obstante, tiempo después decidieron darse una segunda oportunidad en el amor, se reconciliaron, y luego llegó la noticia del embarazo. Hoy, sus caminos vuelven a distanciarse.