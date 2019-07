Elecciones: Mañana será el “Día D” para Walter Wayar y Elia Fernández

Horas de incertidumbre están pasando la lista de "Tenemos Futuro" de Elia Fernández y la lista por "Todos Estamos Acá" que encabeza Walter Wayar luego que trascendiera que el frente "Todos" a nivel nacional no les daría el aval para que puedan adherirse a la candidatura presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Al respecto, Juan Pablo Marcó, apoderado del frente de “Todos” en Salta, confirmó que mañana se conocerá la resolución de la jueza María Servini de Cubría para ver definitivamente si pueden participar junto a la fórmula Fernández – Fernández. “Hasta el momento oficialmente no tengo ninguna notificación”, expresó.

Sobre el supuesto cambio de reglas de juego, recordó que en el acta de constitución del frente firmada por los partidos integrantes hay una cláusula en la que se estable que el apoderado de la lista presidencial tiene que sumar expresamente la adhesión en las categorías de senador y diputado nacional. “Todos sabían que para tener la adhesión a la boleta de Cristina tenía que ser firmada por el apoderado de Alberto o de Cristina”, dijo.







No obstante, aclaró que más allá de no lograr el aval nacional tanto el ex vicegobernador Walter Wayar como Elia Fernández podrán participar en las elecciones puesto que fueron aprobados aprobadas oportunamente por el Juzgado Federal de Salta con la salvedad que no tendrán el acompañamiento de la figura de Alberto y de Cristina.

En la oportunidad, señaló que a nivel frente se buscó la unidad, y en caso de no lograrla, quedó en manos de Alberto y Cristina decidir cuales son las listas que contarían con el apoyo nacional. “Por lo que yo veo están dejando una sola lista o dos listas en todas las provincias”, dijo.







Por último, negó que Sergio “Oso” Leavy haya intervenido en la decisión del frente nacional “Nadie intervino en la decisión de Alberto y Cristina, ellos se sentaron a ver todas las provincias, son los únicos que toman la decisión, te aseguro que Leavy ni nadie del frente puede haber interferido”, finalizó.