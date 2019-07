Nuevo spot K: prometen que “en un tiempito más va a volver el ASADO”

En un minuto de duración, se puede ver a un hombre tomando mate y de fondo una parrilla que hace tiempo no se usa.

El protagonista del corto tiene cara apesadumbrado, mientras una voz en off relata que hacer un asado significaba "invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato".

Y promete: "Lo bueno es que en un tiempito todo va a mejorar".

El nuevo spot de los Fernández-Fernández deja a los candidatos fuera de cámara



Días atrás, Cristina subió un primer spot de campaña a su cuenta de Twitter. "Argentina merece otro gobierno", tuiteó la senadora y precandidata a presidenta.

El domingo 7 de julio comenzará la publicidad electoral a través de la TV abierta, TV por cable, señales nacionales, radios AM y FM, habilitadas por ENACOM.

Y continuarán hasta el arranque de la veda de campaña, el 9 de agosto a la mañana, dos días antes de la elección primaria. En total serán 33 días.