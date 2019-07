Las fotos del desnudo total de Florencia Peña

Florencia Peña se divirtió en un reconocido hotel ubicado en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publicó una foto absolutamente desnuda en el interior de una bañera para compartir una reflexión.

En la imagen donde se la ve en el agua muy sonriente y exponiendo la gran cantidad de tatuajes que tiene en sus brazos, además de lucir sus uñas repletas de esmalte color verde, la actriz escribió: “En mi locura encontré mi libertad”.

La protagonista de Cabaret y jurado del Súper Bailando 2019 también hizo un desnudo total recostada en un sillón de su habitación de hotel, mirando el paisaje que le otorgaba la ventana de la misma y tapándose los pechos y sus partes íntimas con una almohada.

De esta manera, Peña se sumó al grupo de famosas que ha compartido fotos sensuales en el interior de una bañera durante el último tiempo. En el mes de abril, Guillermina Valdés protagonizó un infartante desnudo para promocionar su nueva línea de productos de belleza, mientras que Wanda Nara posó de espaldas a cámara en un baño de un lujoso hotel de Bangkok, Tailandia, a comienzos de junio.

Previamente a difundir esas osadas imágenes, la actriz realizó contundentes declaraciones contra Juan Darthés, su colega denunciado por violación, despreciando que haya vuelto al país y luego regresado a Brasil. "No sé cómo tuvo la cara para volver, pero la Justicia sigue avanzando. Hay muchas mujeres que salieron a hablar y muchas más que conocemos que aún no han salido (…) Está en el horno pero tiene que ser así. En este momento del mundo y de la vida hay cosas que ya no se pueden dejar pasar más. Y caerán los que tengan que caer, él es uno de ellos. Si vuelve tendrá que estar encerrado, pero es el castigo más allá de la Justicia, por cómo se ha portado con tantas mujeres", disparó en el fin de semana en Implacables(El Nueve).

Días atrás, Florencia había compartido un divertido video para competir contra el topless que hizo la reconocida modelo Heidi Klum en Instagram.

Mirá las fotos

