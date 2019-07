Copa América: “Hubo sanción disciplinaria para un solo equipo”

Así lo aseguró Juan Carlos Moya, presidente neutral de árbitros de la Liga del Fútbol del Valle de Lerma, sobre el árbitro que dirigió el partido de Argentina vs. Brasil. “Hubo jugadas determinantes como la infracción a Otamendi que podría haber cambiado el resultado”, dijo.

El clásico sudamericano entre Argentina y Brasil quedará en la historia no por el juego bonito de ambos equipos sino por el inesperado protagonismo del árbitro Roddy Zambrano, quien fue señalado por su exagerada inclinación en cada sanción a favor del local, como así también por la NO aplicación del VAR en jugadas que debieron aplicar el sistema tecnológico.

El árbitro, Juan Carlos Moya, en diálogo con InformateSalta se refirió a la actuación de Roddy Zambrano. “Lo superó el entorno y la localía del anfitrión que fue determinante para su trabajo arbitral. Le costó mucho la conducción de este clásico Sudamericano. Fue severo en algunas situaciones y permisivo en otras”, dijo.

Sobre la percepción del partido, el árbitro no dudó en marcar los errores del juez. “Hubo sanción disciplinaria para un solo equipo (Arg) y no así para Brasil, como la jugada puntual del ST en la cual Dani Alves le comete una infracción clara a Messi y no le muestra la sanción disciplinaria. En ese caso puntal era segunda amarilla y expulsión del jugador brasileño”, aseguró.

Además resaltó que hubo dos jugadas dentro del área con balón en juego y en la cual mínimamente los del VAR tendrían que haber pedido al árbitro revisar esas jugadas. "Hay una jugada fundamental para el resultado del partido y que podría haber cambiado la historia. Un jugador brasileño le comete infracción a Nicolás Otamendi. Esa situación era penal para Argentina y expulsión para el jugador rival”, confirmó.

También se refirió al reclamo que AFA presentó ante la Conmebol sobre la actuación del cuartero arbitral encabezado por Zambrano y también sobre los responsables del VAR. “No tenemos que ver estas situaciones de favoritismo ante los ojos del mundo”, dijo.

Para finalizar también explicó sobre la intervención de VAR, en partidos. “El VAR está muy bien aplicarlo al fútbol. Solo que algunos encargados no la saben aplicar, como sucedió ante clásico. Sí, nos pasaba lo mismo que a Uruguay, hoy sería un escándalo”, reflexionó.

La conducción del árbitro, Roddy Zambrano quedó marcada por la polémica. La inacción del juez y del VAR, llevaron a la final del torneo más antiguo del continente, Copa América al anfitrión del evento, Brasil. Zambrano, ya estuvo envuelto en arbitrajes polémicos.