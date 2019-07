Chau Barili: Cristina Pérez ya encontró nuevo amor

None

La historia del supuesto romance entre Cristina Pérez y Rodolfo Barili, la dupla a cargo del noticiero de Telefe, parece que ha llegado a su fin con un resultado inesperado para los fanáticos de la pareja que pretendían que los conductores trasladen la buena química que tienen en la pantalla a la vida privada.

Una de las pruebas de que esto por ahora no va a pasar fue la la actitud de Pérez este miércoles por la tarde, cuando en su cuenta de Instagram realizó una publicación donde se la ve posando en el escenario del teatro Colón, a sala vacía, con el siguiente mensaje: "En mi amado teatro Colón". Inmediatamente, la imagen recibió más de 1400 Me Gusta y un sinfín de comentarios elogiando a la periodista, pero eso no fue todo.

En un momento, Marcos Yoel Freue – desconocido en la escena mediática -desde su cuenta sorprendió al dejar un mensaje un muy romántico a la conductora. "¿Cómo es que sos la luz que más brilla?", escribió sobre la foto publicada por la comunicadora. Y el broche de oro fue la respuesta de Cristina que sintetizó en la misma imagen: "Vos me hacés brillar @yoelFreue".

Si bien Cristina Pérez no habló hasta el momento de esta relación, el ida y vuelta dejó al descubierto el inicio de este romance que ya llevaría un tiempo. El hombre, según se pudo saber, es un empresario textil. En sus tiempos libres va al gimnasio y ama el entrenamiento, como se lo puede ver en diferentes imágenes que sube a diario en su red social.



Marcos Yoel Freue

Durante mucho tiempo, hubo rumores y especulaciones sobre un posible noviazgo entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez, que se generó día a día durante las emisiones de Telefe Noticias. Y que logró cautivar a la audiencia más allá de las noticias.

A tal punto que en el Día de los Enamorados, en febrero último, la pareja -luego de los títulos informativos- anunció que en el transcurso del programa iba a develar la verdad acerca de qué pasa realmente entre ellos. Cosa que finalmente no ocurrió.

Fue entonces cuando explotaron las redes y los seguidores coincidieron en que se habían sentido decepcionados porque esperaban la confirmación del amor entre ambos.