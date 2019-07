Elecciones 2019: “Quiero llevar la voz de los norteños a la casa de Gobierno”

A poco más de un mes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador y precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey, ante las cámaras de Telefé Salta, aseguró que su objetivo es llevar la voz de los norteños a la casa de Gobierno.

En la oportunidad, señaló que se necesita federalismo en serio en la Argentina. “El problema que no es que los que gobiernan sean buenos o malos, no existimos los de esta región, no saben como es nuestra producción, nuestra cultura, el Plan Belgrano fue todo un cuento”, expresó.

Con respecto a la grieta, indicó que mientras se pelean Macri y Cristina a los argentinos nos va cada vez peor. “Particularmente a nosotros en el interior nos va cada vez peor, porque el modelo económico de la argentina de hoy es el modelo financiero un modelo que en el único lugar donde puede generar algún nivel de ingreso es en Buenos Aires, no hay ningún otro lugar productivo en la Argentina”.

También elogió a su compañero de fórmula y ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. “Es un hombre que ha sacado a la Argentina de la peor crisis que tuvimos, un hombre grande con experiencia, que ya hecho todo un camino, me parecía más lógico acompañarlo que ir por otro lado”.

Sobre la disolución de Alternativa Federal, manifestó que desde el kichnerismo y desde el gobierno se ocuparon de aniquilar al espacio. “Hicieron todo lo necesario a efectos de evitar que haya otra cosa distintas, Macri se siente cómodo en ser menos peor que el de Cristina, y al revés”.

Por último, aseguró que la Argentina hace 10 años que no crece. “La actividad productiva y económica de la Nación no puede levantar cabeza producto de las políticas económicas nacionales. Este gobierno más allá de las buenas o malas intenciones ha demostrado que no lo puede hacer”, dijo.