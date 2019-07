Gabriel Rolón: “El amor siempre es un riesgo, el dolor acecha al enamorado constantemente”

El próximo lunes 8 de julio, como previa al feriado nacional, Gabriel Rolón llegará junto a Carlos Nieto, Malena Rolón y Cynthia Wila para presentar en nuestra ciudad “El lado B del Amor”, una experiencia teatral imperdible.

La obra logró imponerse entre las más vistas de la cartelera porteña durante la temporada 2018. La sinopsis cuenta la historia de una tímida periodista que llega al consultorio de un psicólogo para hacerle una nota acerca de su último libro y, casi como al pasar, le propone un juego inocente. Sin embargo, a medida que avanzan, comienza a desplegarse una trama inesperada.

"El lado B del Amor" utiliza el lenguaje de la comedia dramática para abordar las aristas más complejas de ese sentimiento tan idealizado, a partir de una premisa: no todos los amores merecen ser vividos.

A partir de estas premisas, InformateSalta dialogó con el analista Gabriel Rolón para conocer más acerca de esta obra y de su percepción en torno a las temáticas que problematiza:

¿De qué hablamos cuando se habla del “lado B” del amor? ¿Acaso sirve para desmitificar ciertas construcciones y discursos sobre este sentimiento?

Es la idea. Pensar al amor de un modo diferente. Ver sus aristas peligrosas, negativas y resistir la idealización acerca de un sentimiento que, es cierto, cuando es sano puede embellecer nuestros momentos. En cambio, cuando estamos frente a un amor enfermo, no sólo vamos a sufrir sino que nuestra vida misma se encuentra en riesgo.

Vivimos tiempos en los que se habla del amor, del poliamor, de las relaciones sexoafectivas, ¿cómo impacta esto en sus charlas al respecto?

Aparece el tema en las preguntas de la gente. En Capital estuve todo el año dando charlas y era casi un cuestionamiento obligado. Creo que es bueno que se hable del tema, porque ha existido siempre, sólo que ahora, en ese aspecto, la sociedad está mucho más sincera y, por qué no, permisiva. En lo personal creo que la fidelidad la describe el pacto que la pareja hizo. Entonces, si el acuerdo es que cada uno puede estar con quien quiera, allí no hay infidelidad en acostarse con otra persona. De todos modos, es obvio que son miradas que todavía impactan, de lo contrario no serían tema de conversación.

Existe un vox populi que propaga que Amar no es Aguantar: ¿coincide?

Por supuesto. Porque la palabra "aguantar" trae la asociación de algo que se soporta, de algo muy pesado o molesto. Es cierto que toda relación debe tolerar algunas cosas, que no es lo mismo, porque no existe la persona perfecta de la cual nos guste todo. Tampoco nosotros lo somos para nuestra pareja. Pero hay una diferencia notable entre tolerar, conversar, sostener, acordar o ceder y soportar.

¿Cuáles son los riesgos emocionales del Amor y de “su lado B”?

El amor siempre es un riesgo. El dolor acecha al enamorado de forma constante, aunque algunos prefieran no verlo. El peligro del lado B, es decir, de los amores patológicos es mucho más grave. Porque todo amor, en algún momento, nos lastima un poco. En cambio, los amores enfermos nos lastiman mucho y siempre.

¿Cree que se confunde al amor con otras emociones o sentimientos? ¿Con cuáles?

Suele confundirse al amor con el enamoramiento, el deseo, la pasión, los celos o con los anhelos de posesión, por ejemplo. Cosas bien distintas al amor.

Alguna vez escuché que en las relaciones amorosas hay un “Amante” y un “Ser Amado”, ¿Coincide con esa polarización respecto a los sujetos que experimentan este sentimiento?

Sí. Aunque en los vínculos sanos esos roles son momentáneos y se intercambian. El problema surge cuando alguien siempre es el amado y el otro es siempre el amante. Porque en esos casos, hay uno que se vuelve objeto de disfrute del otro, que se esfuerza y somete de modo permanente para complacer al amado, en tanto que éste disfruta del lugar y no cede nunca.

¿A quién le recomendaría su presentación?

A todos los que tengan ganas de ver una obra de teatro que está pensada, justamente, para hacer pensar.

Para quienes aún no hayan asistido a ninguna de sus presentaciones, ¿cuál es la dinámica que se propone desde el escenario y en relación al público?

Como dije, se trata de una obra de teatro. Una comedia dramática que transita dos ejes. La parte comedia de la obra apunta a reflexionar sobre una idea inquietante: se puede amar y ser infiel al mismo tiempo. La otra, la dramática, apunta a algo mucho más fuerte: no todos los amores merecen ser vividos, porque a veces, un amor puede costar la vida.

Así, estas dos vertientes, la comedia y el drama, se cruzan permanentemente sobre el escenario en dos historias que se entrelazan y confunden a cada instante.

Para agendar: Gabriel Rolón se presentará en Salta este 8 de julio a las 21 hs. en Teatro del Huerto (Pueyrredón 175). Entradas en venta en boletería, Alto Noa Shopping y autoentrada.com