Con la entronización, Salta comienza a vivir el Milagro 2019

Con julio, el año ya está a la mitad de su recorrido, pero en los corazones de los salteños florece un significado muy especial que marcará el transcurso de las próximas semanas: comienza el tiempo del Milagro. Es que el próximo 20 de julio, los fieles se congregarán en la Catedral Basílica de Salta para participar de la emotiva y tradicional ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Al respecto de este momento InformateSalta dialogó con el padre Daniel Ochoa, vocero de la Catedral, quien precisó los detalles. “Estamos muy cercanos a la fecha, será el sábado 20, a las 17.45 horas y como comunidad de Catedral, nos preparamos organizando los equipos de trabajo”, señaló.

En ese marco precisó que en estos días ya comenzaron con las reuniones junto a las instituciones que colaboran con las actividades del Milagro, además de las fuerzas de Seguridad y las instituciones de Salud Primaria, como así el gobierno de la Ciudad y de la Provincia, para iniciar con las planificaciones pertinentes al tiempo de oración y fe.







A esto se suma la visita de las escuelas y organismo a la Catedral. El padre Ochoa recordó que, por resolución del Ministerio de Educación de Salta, las instituciones educativas públicas tendrán su misa a contraturno, mientras que las privadas en el horario que les corresponde.

Como si esto fuera poco, también se comenzó a trabajar con las peregrinaciones. “El sábado anterior hemos tenido la primera reunión con sus responsables, con los organismo de Seguridad y los de Salud que colaboran en su recepción”, indicó el sacerdote quien no dudó en que el número de fieles que lleguen a las fiestas de septiembre puedan superar los 80.000 asistentes.

Para este Milagro, el lema será “Caminemos juntos como Iglesia Peregrina hacia adelante”. El padre Ochoa explicó que esta frase convoca “a la unidad, no solamente como cristianos sino como pueblo salteño, es un llamado a no quedarnos con la mirada en el pasado, a no estancarnos en el camino, sino a tener la esperanza de que las cosas pueden estar mejor”, concluyó.