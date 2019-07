Trabajadores de la Salud continuarán con su proceso de regularización

Durante este mes se firmarán los contratos de los agentes que se desempeñan en establecimientos sanitarios de la Provincia, con retroactivo al 1 de julio, teniendo en cuenta la escala salarial establecida por zona sanitaria, la cobertura de obra social y el seguro de riesgo de trabajo.

Es lo acordado tras una reunión que los trabajadores del sector mantuvieron con el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Salud Pública Roque Mascarello, dando así continuidad al proceso de regularización emprendida por la cartera sanitaria.

De esta manera, estos trabajadores tendrán un vínculo con marco legal y de equidad con el Gobierno de la Provincia. Se recordó la vigencia de la ley nacional de Responsabilidad Fiscal que impide a los gobiernos hacer designaciones en planta permanente seis meses antes de que concluyan los mandatos. No obstante, se explicó que ello no impide que no se pueda concretar el proceso de regularización de estos trabajadores, en su relación con el Ministerio de Salud Pública.

Además, el gobernador instruyó al equipo de Salud para que se le otorgue marco legal al memorándum emitido por la cartera sanitaria en 2016, en el cual se prohíbe a los hospitales y municipios incorporar personal sin autorización del Poder Ejecutivo.

El proceso de regularización del personal de los hospitales Materno Infantil, San Bernardo y los agentes del Programa de Equipos Comunitarios (PEC) y de Salud Indígena se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en el acta firmada por el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, y los delegados gremiales el pasado 7 de junio, mediante la cual se acordó que la formalización del vínculo se realizará con el instrumento correspondiente, estableciendo criterios de equidad, que se traducen en una mejora significativa en las condiciones laborares y en su estabilidad.

El personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud se encuentra recorriendo cada uno de los puntos de la provincia, verificando la efectiva prestación de servicios de las personas y la antigüedad de trabajo, mientras se realiza el respectivo instrumento administrativo, tal como se acordó, buscando establecer las garantías posibles a quienes se encuentran desempeñando tareas dentro del sistema sanitario.

A la fecha, se cumplió con el relevamiento de los agentes del Programa de Equipos Comunitarios (PEC) y de Salud Indígena de la Capital, Apolinario Saravia, Cerrillos, Chicoana, Coronel Moldes, Colonia Santa Rosa, El Carril, El Potrero, El Quebrachal, El Tala, Embarcación, General Güemes, General Mosconi, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Metán, Morillo, Orán, Rivadavia Banda Sur, Rosario de la Frontera, Las Lajitas y Pichanal.