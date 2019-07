La provocativa foto hot de Sol Pérez ¿con mensaje oculto para la novia de Lautaro Martínez?

Sol Pérez no deja de provocar a Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez luego de la guerra que inició al revelar sus intimidades con jugador argentino. La novia del crack del Inter de Milán se había robado las miradas con sus sugerentes fotos en Instagram, pero la presentadora no se ha quedado atrás.

Ahora fue Sol Pérez quién dejó en segundo plano a Agustina Gandolfo con una foto donde presume sus curvas en un ajustado look color verde que hizo alucinar a todos sus fanáticos. Así se robó las miradas e hizo que todos se olvidaran de la novia de Lautaro Martínez, quien no tardará en contestar de nuevo a sus provocaciones.

Recordemos que Lautaro Martínez está de novio con Agustina Gandolfo, una mendocina que vive en Milán y tiene, a su vez, un enorme parecido físico con la panelista de Involucrados porque también es rubia y exuberante. Además, sus publicaciones en las redes son parecidas a las que frecuenta hacer Sol que provocan polémica y levantan suspiros entre sus seguidores. No solo ambas son rubias y hermosas, también parte de su anatomía tiene gran parecido y así queda demostrado en sus innumerables imágenes.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo (Foto IG/Agus_Gandolfo)

Agustina, la actual del jugador, es amiga de Wanda Nara y comparten salidas en pareja los cuatro, ella con Martínez y Wanda con Icardi. Cercanos a la ex de Maxi López han visto a Gandolfo mirando mucho las fotos de Sol Pérez en las redes, como obsesionada con quien salía con su novio, según infobae.

Sol y Lautaro salieron en 2017, cuando él recién volvía a jugar en Racing. Fue en el momento en el que el jugador se había lesionado la rodilla. La relación tuvo idas y vueltas pero fue estable, aunque silenciosa y en modo bajo perfil, hasta el verano de 2018. Durante esa temporada, Pérez trabajó en Carlos Paz y Lautaro aún estaba en Argentina, pero ya había sido vendido. Sol venía a verlo a Buenos Aires los días de descanso de la compañía en la que trabajaba, pero no todo era color de rosas: las discusiones de la pareja eran muchas, y principalmente eran por celos. A ella la vinculaban sentimentalmente con Nazareno Casero y los escándalos entre ella y el futbolista, eran mayúsculos.

La relación trató de seguir pese a la distancia y las peleas. Lautaro Martínez le pidió a Sol Pérez que lo acompañe a Italia e irse a vivir juntos en Europa, pero la rubia no quiso. Ella tenía cantidad de proyectos y una carrera en ascenso que no quiso postergar. El noviazgo siguió con él en Milán a través de llamados y videollamadas para verse, pero no prosperó. Finalmente rompieron y poco tiempo después el jugador comenzó su noviazgo con la modelo Agustina Gandolfo, tan parecida a Sol que fue mencionada como “un clon suyo” en el entorno del futbolista.

¿Desafortunada en el amor? Los novios no duran demasiado en la vida de la conductora y panelista; muchos no fueron blanqueados en su momento, como sucedió con el hoy goleador de la Selección, y otros, a pesar de conocerse, no duraron. Este año Sol salió con Rodrigo Luna Benítez, un licenciado en Administración de Empresas que se dedica a lo que más le gusta: profesor de equitación. Pero aunque por su trabajo pasa muchas horas al aire libre, fue entre penumbras que conoció a Sol. Sucedió en una disco, claro. De la Costanera porteña, para más datos geográficos. “Yo lo miraba, lo miraba, lo miraba… -recordó la ex chica del clima-. Yo fui al baño, él salió del suyo. ‘¡Hola!’, me dice. ‘Hola'”. Y así comenzó todo.

“¡Hoy hizo todo mal! -reprochó Sol, al aire-. Le pedí un café, no me lo trajo. Le pedí un alfajor, ¡lo perdió!”, manifestó. Pero quizás, a la par de sus descuidos también se encuentren las exigencias de su novia, quien lo obliga a asistir al gimnasio regularmente. Lo cierto es que al poco tiempo del anuncio y de mostrarlo en la tele, Sol rompió con el tal Rodrigo porque también la celaba demasiado y la perseguía hasta en el gimnasio, justo allí donde ella lo había obligado a ir. Ahora se conocen detalles de aquella relación que tuvo con el jugador de la Selección Nacional que, como en este caso, también fracasó.