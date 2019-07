Se acabó el cuento de hadas: Pampita se separó de Mariano Balcarce

Después de separarse de Pico Mónaco, Pampita volvió a apostar en el amor de la mano de Mariano Balcarce. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas se deterioró con el transcurso del tiempo y llegó a su fin.

Este jueves por la tarde, a cinco meses de confirmar su romance con el empresario, la modelo asumió su separación. "Estamos distanciados hace dos semanas, no sé qué pasará", así lo anunció en el ciclo radial "El Espectador".

Muchos esperaban poder indagar aún más sobre su ruptura esta noche en el "Súper Bailando", no obstante, Pampita se ausentará y será reemplazada por Lourdes Sánchez, precisa Diario Show.

Hace algunas semanas en el programa de Mirtha Legrand, la conductora de " Pampita Online" hizo referencia a su relación con el galán y no se mostró muy emocionada: "No sé si me va a volver a pasar, me casé cuando era muy chiquita y no sé si me va a volver a tocar".

"Es lindo estar en pareja. Sufrí mucho por amor, me quedé en cama durante meses (…) Cuando una da el cien por cien y se ilusiona… He tenido suerte, vuelvo a encontrar el amor… bueno, en realidad el amor me encontró a mi", concluyó.