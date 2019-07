Kosiner lanzó duras críticas a la doble candidatura del “Oso” Leavy

El diputado nacional y candidato a renovar la banca señaló que “llamar a la gente a que te vote para un cargo y después no asumir presentándote de vuelta en otra elección no hace bien a la realidad política”. El gobernador Urtubey también mostró un fuerte rechazo.

La decisión del ex intendente de Tartagal y actual diputado nacional Sergio “Oso” Leavy de lanzar su precandidatura a Senador Nacional, y luego competir por la gobernación de Salta, despertó fuertes críticas en todo el arco político.

Al respecto, Pablo Kosiner, actual diputado nacional y candidato a renovar su banca, ante las cámaras de InformateSalta, se mostró en total desacuerdo con las dobles candidaturas. “Me parece que llamar a la gente a que te vote para un cargo y después no asumir presentándote de vuelta en otra elección no hace bien a la realidad política”, dijo.

En ese marco, manifestó su compromiso de que si la gente acompaña el frente “Unión por Salta” van a asumir para los cargos que los voten. “No vamos a ser electos candidatos a diputados o senadores para luego presentarnos candidatos en las elecciones provinciales”, se diferenció.

Kosiner insistió en que la postura de Leavy es inentendible puesto que ni siquiera se trata de una licencia para ocupar un cargo Ejecutivo dentro de un Gobierno. “Busca hacerse votar en una PASO y después presentarse de candidato a otro cargo, creo que es no respetar a la gente”, agregó.

A su turno, el gobernador Juan Manuel Urtubey, sin explayarse demasiado, también rechazó las dobles candidaturas aunque aclaró que “es la gente la que tiene que opinar” y juzgar la postura adoptada por los diferentes candidatos.

No obstante, defendió el desdoblamiento de los comicios. “Toda la vida Salta tuvo las elecciones desdobladas, por lo cual, no es ninguna novedad. Además tenemos un sistema electoral diferente, que a diferencia de lo que pasó en 2007 al haber tantas categorías nacionales y provinciales la justicia nos recomendó no hacerlo”, finalizó.