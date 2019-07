Laura, la primera ingeniera nuclear: “Espero no defraudar a los salteños”

A sus 24 años, Laura Cruz ha dejado su marca en la historia de Salta, ya que sus estudios, su vocación y su esfuerzo lograron que pueda obtener el título de Ingeniera Nuclear en el prestigioso Instituto Balseiro, de la ciudad de Bariloche.

De regreso a nuestra provincia, Laura no dejó de recibir elogios por su pasión y compromiso con la sabiduría. Durante la mañana de este viernes, el vicegobernador de la provincia, Miguel Isa, la recibió en la Casa de Gobierno para entregarle una placa de reconocimiento por su título, entre otros obsequios.

InformateSalta dialogó con Laura, quien no ocultó su felicidad. “Estoy muy contenta, no espera que mi noticia tuviera tanta repercusión, todas las felicitaciones de los salteños no las esperaba, espero no desfraudarlos en lo que viene”, manifestó.

Dicho esto, recordó que su amor por la ciencia comenzó cuando estaba en el secundario y participó de los reconocidos talleres “Física al alcande de todos” que dicta el profesor Daniel Córdoba en la UNSA. Fue cuando cursó y se graduó en Ingeniería Química para luego postularse al Balsiero.

“Lo más difícil fue la adaptación, no pensé que los niveles de exigencia del Balserio eran tantos a comparación de la UNSA”, admitió sobre una de los grandes desafíos que tuvo en estos años. Sin embargo, el mérito es compartido: “No es solo un logro mío, sino de mi familia y de Daniel” Córdoba.

¿Qué viene en el futuro? Por el momento, estudiar. “Voy a seguir estudiando para recibirme de Magister en Física Médica”, adelantó a este medio.