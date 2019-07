9 de Julio: Las curiosidades, perlitas y detalles de la Declaración de la Independencia

El más fervoroso patriotismo aflora en los corazones de los argentinos para celebrar los 203 años de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. Tras más de dos siglos de aquella epopeya, ¿qué más nos falta conocer?

InformateSalta agarró los libros de historia para rever un poco qué pasó aquella jornada, algunas curiosidades en torno a los diputados y su actividad en el Congreso, datos, números e información relevante para seguir aprendiendo sobre nuestro pasado.

1°. Las sesiones del Congreso comenzaron un 24 de marzo de 1816. Si bien su objetivo principal era declarar la independencia, esto no se logró hasta julio. En ese tiempo, se debatió qué forma de gobierno era preferible para el territorio, si una monarquía constitucional y no una república, ya que se consideraba a la primera como un sistema más estable.

2°. De los 29 diputados, dos eran peruanos, tres bolivianos y uno, uruguayo. Sus oficios: 18 abogados, nueve sacerdotes, dos frailes y cuatro militares. Cobraban un sueldo de $100 mensuales.

3°. La primera nación que reconoció la independencia Argentina fue Hawái, en 1818. Portugal lo hizo en 1821, Estados Unidos en 1822 e Inglaterra en 1823. España recién admitió que éramos independientes en 1863.

4°. La noticia de la Independencia se comunicó al resto de la Provincia Unidas mediante copias del acta de la independencia, a través de mensajeros. Para eso se imprimieron 3 mil ejemplares, de los cuales mil estaban escritos en quechua y 500 en aimará.

5°. La Virgen Santa Rosa de Lima fue declarada Patrona de la Independencia de América, por iniciativa de Fray Justo Santa María de Oro, el 14 de septiembre de 1816.

6°. ¿Qué comían los Diputados de las Provincias? El locro, la humita, la mazamorra y los pasteles de choclo eran los clásicos de la gastronomía tucumana. Además, para calmar el frío se tomaba mucho café, chocolate caliente y mate, igual que ahora.

7°. El 9 de julio de 1816 cayó un día martes. A las 14 horas comienzan a sesionar los diputados del Congreso. Ese día estaban presentes Mariano Boedo y José Ignacio de Gorriti, en representación por Salta. Boedo era vicepresidente del Congreso al declararse la independencia.

8°. Los cuadros de Boedo y Gorriti fueron colocados en el recinto de la Legislatura Provincial, donde se encuentran actualmente. También cuentan cada uno con su pintura en la Sala de la Declaración de la Casa Histórica de Tucumán.

9°. Hablando de cuadros, el único congresal que fue fotografiado fue José Eusebio Colombres, un tucumano que representó a Catamarca en 1816. Falleció en 1859, época en la que se usaba el daguerrotipo para retratar a las personas. Las imágenes de los otros congresales fueron reconstruidas a partir de testimonios y descripciones de la época.