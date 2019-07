Dos salteñas entre las aspirantes Navales: la historia de Yael y Violeta

Las futuras suboficiales, ambas de 21 años, están seguras de la decisión que tomaron y saben que cuentan con el apoyo de toda su familia, un pilar fundamental que les permite superarse cada día.

"Cuando uno piensa que ya no puede, descubre una voluntad que te permite continuar y eso se refuerza con el apoyo de la familia", dijo la joven salteña, Yael Chávez.

Desde el mes de febrero se encuentran cursando en la ESSA. El tiempo transcurrido, el conocimiento incorporado y la especialidad asignada las mantiene activas y con la visión puesta en el día del egreso, hacia fines del año próximo.











Yael ingresó a través de la Delegación Naval de Salta y estaba convencida de que quería ser parte de la Armada Argentina: "Fui a la Delegación de mi provincia y me dieron una charla. Toda la información que me brindaron era lo que estaba buscando. No tengo familiares en la Fuerza por lo tanto cada día lo vivo como una experiencia nueva de la que trato de aprender mucho".

Sus padres, Guillermo y Roselsa, y sus tres hermanos, la acompañan desde el primer momento que tomó la decisión de ingresar. "Mi papá no estaba muy convencido por la distancia y porque me alejaba de la familia, pero con el tiempo entendió que era lo que quería, me encanta la idea de navegar. Mi mamá al igual que mis hermanos y mis amigos me apoyaron; de todos siempre tuve palabras de aliento", contó.

Los estudios los finalizó en el colegio "Ejército del Norte" y reconoce que la ESSA fue un gran cambio en su vida. "Muchas cosas cambian cuando uno decide su propio futuro; y mucho más si esto implica alejarse de la familia. Ahora tenemos responsabilidades con el estudio en el aula, las prácticas profesionales, el trabajo en los talleres y hacemos deportes".

Como parte del cambio, a Yael le fue asignada la especialidad Mecánico en Sistemas - Control Tiro, actividad que implica aprender los Sistemas de Armas de una unidad de la Flota de Mar. "La especialidad me gusta e intento sumar conocimiento de los profesores y en los talleres que tenemos", expresó.

"Acá me hice de muchos amigos de todas las provincias. Para la jura de la bandera el mes pasado, vinieron de Salta mi papá y uno de mis hermanos, estaban contentos... fue emocionante y fue un orgullo que me vean de uniforme", destacó.











La otra salteña

Junto a Yael Chávez, otra salteña busca ser parte de las filas de la Armada Argentina, pero Violeta Altamirano tiene ya experiencia, por haber ingresado primero como Marinero Tropa Voluntaria en el 2016, lo que le aporta otro conocimiento.

Oriunda de General Güemes, se trasladó a Punta Alta, ciudad cercana a Puerto Belgrano, junto a su hermano mayor, quien se encuentra a bordo del transporte ARA "Bahía San Blas" y es Cabo Principal en la Armada Argentina, para finalizar sus estudios secundarios en el ex Colegio Nacional.

A su egreso, Violeta tomó la decisión de inscribirse como marinero y conforme pasó el tiempo y, motivada por un futuro mejor, ingresó a la ESSA.

"Siempre busqué progresar, acceder a una carrera para estar más segura y tener una profesión. Siendo marinero conocí personas que me enseñaron lo que es la Armada. Aprendí de especialidades y hoy estoy orgullosa de mi esfuerzo, de mi decisión y de la especialidad que me asignaron, Servicios Hidrográficos", resaltó.

Los años que pasó como marinera le generaron sólidas amistades y también aprendió de tradiciones y costumbres navales. "Me gusta lo que hago, los desfiles, las tradiciones, las diferentes especialidades. Constantemente estamos aprendiendo algo nuevo, ya sea de un compañero o de un docente", manifestó.

"Tengo muchas amigas en Salta que quieren ingresar; ellas me ven como un ejemplo", sostuvo. Cuenta que su mamá Isabel está muy orgullosa, al igual que su hermano: "En mi hogar, mi mamá y mis otros dos hermanos me siguen extrañando, cuesta mucho la distancia, pero siempre me dice que para ella es un enorme orgullo y se nota porque se emociona cuando hablamos".

Ambas salteñas tienen la firme convicción de esforzarse para egresar y visualizan un buen futuro con la decisión tomada y la especialidad designada.













Inscripciones abiertas

Las inscripciones a la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina se encuentran abiertas hasta el 27 de septiembre del corriente año. Para más información, dirigirse a la Delegación Naval u Oficina de Incorporación más cercana a su domicilio www.incorporacion.armada.mil.ar