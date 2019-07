Violencia contra hombres. ¿una realidad silenciosa?

Me llamo Manuel, tengo 41 años, llevo 8 años casado. Hace año y medio mi mujer comenzó a tener relaciones violentas conmigo. Un 14 de abril, cuando volvía del trabajo tuvimos una discusión relacionada con mis padres y cómo ponerles ciertos límites. Ese día los gritos e insultos habituales se convirtieron en golpes y puñetazos sobre mi cara, mi estómago. Los únicos pensamientos que pasaban por mi mente eran: ni se te ocurra tocarla, ni se te ocurra tocarla... Me fui al hospital y me realizaron un parte médico que evidenciaba las lesiones en el cuello, estómago y brazos. Así comenzaba el testimonio de uno de mis pacientes.

La violencia de género es el nombre que se le da al tipo de violencia física o psicológica que

impacta de manera negativa sobre la identidad, el bienestar social, físico o psicológico, que se

diferencia de otros tipos de violencia porque implica que está dirigido hacia la mujer.

Tanto las Naciones Unidas como Human Rights Watch comparten este término para distinguir la

violencia común (entendida como agresión de un individuo a otro), de aquella que se dirige a un grupo

en particular (las mujeres).

En España, según las leyes nacionales el término violencia de género se utiliza exclusivamente para

la atención a mujeres víctimas de maltrato por parte de un hombre, al revés es considerado un caso

de violencia doméstica, lo que supone legalmente una pena inferior.

Según reere el Informe sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial del

2011 (no se ofrecen datos más recientes),7 hombres murieron asesinados por sus parejas o exparejas

frente a las 62 mujeres en ese mismo periodo. El 25% (1.408) de las denuncias de violencia

doméstica de 2011 corresponde a hombres maltratados por sus parejas.

1. ¿POR QUÉ EL HOMBRE NO DENUNCIA?

Una de las problemáticas a las que se enfrentan son los numerosos motivos por los que el hombre

no denuncia estas situaciones de maltrato:

1. Falta de apoyos jurídicos. Las leyes en materia de protección a hombres maltratados son

prácticamente escasas.

2. Falta de recursos para el hombre maltratado. No existe un servicio, ni un teléfono de emergencia

como en el caso de las mujeres. En el 016 (número de telefono de atención a la mujer maltratada no

se atienden las llamadas recibidas por hombres maltratados).

3. Problemas de credibilidad. Falta de apoyo familiar y conciencia social.

4. Miedo al ridículo, vergüenza de reconocerse víctima en una sociedad en la que, precisamente por

atribuciones de género, el sexo masculino "deber ser fuerte" (al hombre tradicionalmente se le ha

pedido fortaleza, dinero y producción).

5. Mostrarse sometido o débil, puede generar sentimientos de humillación.

6. Creencias en torno al maltrato: me lo merezco, yo lo provoqué, le he hecho enfadar luego es mi

culpa.

Tal vez merezca la pena hacernos una reexión personal: Si pensamos por un momento que un

amigo o un familiar nos dice que está recibiendo maltrato físico o psicológico, ¿le animaríamos a

denunciar o por el contrario le pediríamos que no se metiese en ese lío?





El Reino Unido lanzó una campaña contra la violencia doméstica llamada "Violencia es violencia",

que muestra las diferentes reacciones cuando un hombre agrede a una mujer y viceversa, pudiéndose

encontrar en este segundo caso como puede llegar a producirnos risa una situación de este tipo

2. ¿CUÁL ES EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL HOMBRE MALTRATADO?

- Baja autoestima y poca validación de sí mismos.

- Buscan la aprobación de su pareja de forma habitual.

- Su pareja puede ser para ellos como una madre que castiga de forma "normal".

- Puede haber sufrido maltrato de pequeño o haberlo visto en la familia.

- El amor es entendido exclusivamente como sacricarme por el otro. Podemos entender que el querer

al otro implica muchas veces sacricios, implica DARSE, pero el matiz es que lo haga desde

CUIDARSE.

- No sabe cómo salir de esa relación.

- Idealiza o sobrevalora a su pareja.

- Presenta síntomas de estrés, ansiedad, problemas somáticos como dolores de cabeza, de

estómago...

- A menudo se distancian de sus amigos y familiares.

3. ¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE MALTRATO?

violencia doméstica en los hombres

- Degradación. Consiste en reducir el valor de la persona. Llega a crear una dependencia hacia la

persona que lo hace y puede llegar a considerarse merecedor de ese maltrato. Algunos ejemplos son:

Eres tonto, ni siquiera sirves para...

- Cosicación. Es convertir a la otra persona en un objeto, carente de deseos, necesidades o

elecciones. Diculta el desarrollo personal de la persona que es maltratada, llegando en algunos

casos a destruir su identidad. Un ejemplo es que ya no sabe qué le gusta hacer, ni comer, es

supervisado en lo que come, en lo que hace.

- Intimidación. Causar miedo o temor. Puede provocarle ansiedad el encontrarse todo el tiempo alerta,

pendiente de lo que pueda pasar o lo que pueda hacer la otra persona. Son habituales las amenazas:

¡vete de casa!, me voy a marchar con tus hijos y te vas a quedar solo, como sigas llegando tarde un

día me vas a encontrar muerta.

- Sobrecarga de responsabilidades. Exigir al otro que se haga cargo de forma total, de las

responsabilidades o de los problemas. Puede llegar a dañar su propia vida, no dejando espacio para

su ocio, su salud, su descanso. Algunos ejemplos de ello son: ¿no pensarás ir al gimnasio? Tienes que

quedarte en casa por si acaso, no puedo entender que no supieses que quería comprar hoy carne, no

eres capaz ni de encargarte de eso.

- Privación. Consiste en limitar o reducir la posibilidad de satisfacer las necesidades sociales,

personales y laborales del maltratado. Tiende a separarse de todos sus amigos, no quiere buscar

ayuda ni apoyo. Frases que podemos escuchar: No vayas con esos de la ocina que sólo te traen

problemas, has llamado a tu hermana, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué le has contado?.

- Distorsión de la realidad subjetiva. Consiste en transformar la percepción del otro. Al hombre se le

crea una sensación de confusión, de duda constante. Se encuentra cuando la pareja apela a la

superioridad de su lógica o su razón, cuando miente lo evidente o le engaña y le hace ver que está

confundido, cuando una cosa pequeña le pone la mayor importancia para hacerle sentir culpable.

Estás loco, ves lo que quieres, ese gasto lo habrás hecho tú pero como la cabeza no te funciona, has

cambiado los cuchillos de sitio y podíamos habernos quedado sin comer el día entero, ¿cómo es

posible?

- Estrategias defensivas. Es trasladar la responsabilidad de la violencia a la propia víctima. El hombre

se siente culpable y responsable de la violencia que sufre. Ves, esto es lo que te mereces, yo no tengo

la culpa, si no hubieses dicho esto, no estarías así ahora.

- Violencia física. Es una agresión contra el otro, no tienen porque causar lesiones graves. Ejemplos

son bofetadas, empujones, arañazos, golpes, tirarle un objeto.

4. ¿CÓMO SABER SI SUFRO MALTRATO?



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone a disposición en el área de violencia de

género un test para saber si estás sufriendo maltrato. Puedes encontrarlo pinchando aquí. Está

dirigido a la mujer y pueden utilizarlo los hombres.

5. ¿QUÉ PUEDO HACER SI SUFRO MALTRATO?

Actualmente no existe un protocolo como en el caso de la violencia hacia la mujer, pero podemos

dar estos pasos en función de lo que necesitemos. Debemos tener presente en qué caso nos

encontramos para tomar una decisión u otra

- Actuar desde la primera vez que ocurra. En el caso de que observe que empiece la agresión en

forma de gritos, insultos, humillaciones o golpes, comunicar a mi pareja cómo me estoy sintiendo,

ponerle límites: No voy a aceptar que me insultes, no puedes pegarme, me siento que me desprecias

en público y me hace sentir mal, necesito que cambies esto. Es necesario que no esperes a la segunda

o tercera vez que ocurra. Como has visto esto es más habitual de lo que podías pensar. ¡No te

avergüences! ¡Coge las riendas de tu vida! ¡Puedes hacerlo!

- Si tras hablarlo con tu pareja o si te resulta imposible poder hablarlo con ella busca apoyo en

alguien cercano. Comunicarselo a algún familiar o amigo te va a ayudar para buscar apoyo

emocional. Puede que hayamos pasado a la fase de miedo y necesitemos una ayuda externa. Si

somos ese familiar o amigo de la persona que sufre maltrato, escúchale y apóyale.

- Cuando no puedes parar el maltrato, pero tienes miedo de las consecuencias legales, perder a tus

hijos, tener que marcharte de casa, consúltalo con un abogado especializado en temas de violencia

de género hacia hombres. Nos puede aconsejar sobre los pasos a seguir legalmente y los apoyos que

podemos solicitar.

- Si has identicado que sufres maltrato por parte de tu pareja, interpon una denuncia por el

maltrato sufrido. Con ello ponemos un límite, estamos comunicando a nuestra pareja ¡basta ya!

- Si necesitas recursos económicos, sociales o apoyo emocional, contacta con las Ocinas de

Asistencia a las Víctimas de Delito. Tienen una asesoría que nos facilitará orientación legal, de

ayudas sociales...

- Contacta con asociaciones donde puedan ayudarte. Buscar el apoyo de personas que han pasado o

están pasando por tu misma situación. Es clave para fortalecerte y romper con esos mitos que has

podido crear en tu cabeza (esto sólo me pasa a mí, no valgo para nada, qué vergüenza...)

- Otra opción para que te orienten en recursos sociales o económicos es hablar con el trabajador o

trabajadora social de tu ayuntamiento, junta municipal de distrito o centro de salud, para que te ayude

a buscar un domicilio o una ayuda económica en caso de que sea necesario.

- Resulta muy recomendable acudir a un psicólogo para trabajar las dicultades asociadas a la

violencia recibida, pasar el duelo y buscar nuevas metas.

Lo más importante en la prevención es que seamos capaces de dar una educación en la NO

VIOLENCIA, que pasa, sí o sí, por eliminar programas de televisión donde la violencia en forma de

gritos, insultos o desprecios al otro son tomados como algo habitual, como algo permisible. Empezar

por los niños y adolescentes es tarea de todos, sobre todo a través de lo que llamamos el modelado,

es decir, actuar de una forma en casa, en el trabajo, con los amigos... ausente de violencia hace que el

que nos vea nos copie.

Debemos tener presente que ser minoría no signica no existir. Todo lo que hemos avanzado en la

violencia de género puede ser un impulso para ayudar a los hombres que sufren desde el silencio

estas situaciones.

No veamos como una imagen normal las bofetadas que da una mujer a un hombre en el cine y en las

series de televisión.

NINGUNA VIOLENCIA SE PUEDE JUSTIFICAR.

Fuente: www.europapress.es