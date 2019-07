Ángela Torres agitó las redes con una foto semidesnuda en el baño

Ángela Torres revolucionó las redes otra vez. En esta ocasión, la actriz y cantante rompió internet con una foto hot y un sugerente mensaje que enloqueció a sus seguidores.

Luego de haber sufrido una insólita catarata de insultos en las redes por su peinado de trenzas y ser tildada como una “apropiadora cultural”, Ángela Torres se relajó y compartió una sensual foto después de bañarse, que cosechó miles de elogios.

Con más de 200 mil "me gusta", la postal, tomada en blanco y negro, la muestra frente al espejo, haciendo topless y cuidando con sus brazos que sus pechos no se vean, evitando así que las políticas de Instagram no la censuren.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Además, la cantante y actriz escribió junto a la imagen "Ontas?". Para muchos, esta palabra ha pasado desapercibida, pero otros la entendieron rápidamente y le respondieron "te pago el Uber".

Pero qué significa "Ontas?". Esta expresión proveniente de México, es la abreviación de "¿dónde estás?", que si bien parece inocente, esconde en realidad una proposición de carácter sexual. Si la petición es correspondida, se responde con "Te pago un Uber". Entonces, surgió el interrogante: ¿a quién iba dirigido el mensaje de Torres? Algunos usuarios deslizaron que podría ser para Agustín Casanova, su ex compañero en Simona a quien se la ha relacionado sentimentalmente en más de una ocasión.

"Que vengan los bomberos que me estoy quemando", "Mi heterosexualidad murió después de la existencia de esta foto", "¿Por Dios Ángela podrías respetar mi heterosexualidad?", "Como que estamos llamado a alguien a gritos!", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la hija de Gloria Carrá.

"Te pago el Uber pero sin dudarlo un segundo", respondió una fan, al igual que varios.

Además, otra seguidora recordó la polémica de las trenzas y lanzó: "Apropiación a mi corazón es esto".