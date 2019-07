Francisco dijo que le gustaría visitar la Argentina el año próximo

"Me gustaría visitar la Argentina el año próximo", le dijo el papa Francisco al diario La Nación durante un encuentro en su residencia.

Además se refirió a sus "fricciones con los sectores ultra conservadores de la Iglesia", a lo que señaló: "Yo no me enfrento a ellos. Que digan lo que quieran. Yo no respondo", dijo.

Según cuenta el matutino, "a su lado saben que en la política argentina se usó, hace poco, una referencia del Papa al 'lawfare', que refiere a la guerra jurídica para arruinar al oponente. Esa alusión papal la usó la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner", aclara el matutino..

"Allá ella con su interpretación", señalan al lado de Francisco según reproduce La Nación. Y aclara: "El papa no estaba refiriéndose a lo que sucede en la Argentina. De hecho- sigue-el juez argentino más activo en las investigaciones de los casos de corrupción del kirchnerismo es Claudio Bonadio, amigo de Franscisco desde hace más de 30 años".

"Es el único juez- agrega otro dignatario vaticano- que no se pavonea con su amistad con el Papa ni buscó nunca una fotografía con él".