La defensa del pediatra detenido por pornografía infantil: "Es culpable de su ignorancia tecnológica"

La defensa del pediatra Ricardo Russo, detenido acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, aseguró que los 135 videos con material explícito que fueron encontrados en la computadora del médico habían sido descargados por error de la plataforma de eMule. El viernes pasado, la justicia confirmó su prisión preventiva hasta el 30 de julio, cuando se realice una nueva audiencia, informó Télam.

"Russo es inocente de pedofilia, y de producción, facilitación y comercialización de pornografía infantil; quizás es culpable de su ignorancia tecnológica y digital", remarcó Ricardo Izquierdo, el tercer abogado que tiene el acusado luego de que el primero renunciara "un minuto antes de la audiencia que lo dejó preso y prácticamente lo entregó".

De acuerdo al letrado, el médico "debería estar libre y trabajando en su consultorio del Garrahan". En diálogo con el diario Clarín, Izquierdo apeló a una supuesta ignorancia por parte de su cliente a la hora de descargar material a través la plataforma P2P (red de pares) de eMule, un sistema utilizado para compartir archivos que se hizo muy popular en la década pasada. El acusado había declarado que utilizaba esta herramienta para bajar música y películas para compartir en familia.

"Russo, junto a su familia, bajaba masivamente películas de todos los géneros, y seguramente de pornografía, pero en ningún momento tuvo voluntad de vender; él borraba lo que no le interesaba y guardaba lo que creía de utilidad. Pero no produjo ni difundió nada; quizás sí lo hizo el programa Emule, pero no él. La computadora de Russo no se contactó con ninguna otra al menos voluntariamente", remarcó el letrado.

Este mismo argumento fue el que Izquierdo reforzó este domingo en una entrevista con A24. "Él no bajó voluntariamente las fotos. Descargó imágenes y películas del programa eMule que se bajan masivamente y quedan en una carpeta", señaló sobre el supuesto error. Sin embargo, los peritos que revisaron las computadoras y notebooks secuestradas a Russo indicaron que "no hay un solo nombre de película de las más de 800 que había bajado".

Consultado sobre la acusación por distribución de material pornografía, el abogado aclaró: "No hay ningún momento de distribución detectado. No hay ninguna dirección IP de la computadora de él que se conecte con otra a sabiendas. Si lo hace el programa Emule, que lo hace automáticamente. Es decir, no hay dolo por parte de Russo".

En este sentido, Izquierdo cuestionó la decisión de la jueza Alejandra Doti de mantener al acusado tras las rejas, al menos hasta que se realice la próxima audiencia el 30 de julio. "No hay suficientes pruebas como para mantenerlo detenido. La evidencia que hay no es la que se ajusta por el motivo por el que está imputado. La prueba requiere, según el Código Penal, sexo explícito y las fotografías a las que se le imputa que son producción de Ricardo Russo en ninguna tiene sexo explícito", planteó.

El letrado se refería a las fotos que le encontraron a Russo, que habían sido tomadas al menos a dos pacientes menores del Hospital Garrahan, donde era Jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología. Tal como argumento en su momento el pediatra, el letrado afirmó que fueron obtenidas para "fines médicos".

"Nosotros tenemos la prueba de la madre de una de las nenas que aparecieron en las fotos, donde ella misma nos dijo que estuvo en el día de la fotografía y que el doctor le pidió el permiso. Él es especialista de una enfermedad genética y en la foto se ve a una chica con una malformación importante en la cadera y en la rodilla. Y en la otra a su gemela, sin ningún tipo de malformación", precisó el letrado. "Russo es un científico y el único fin de esas fotos era el de enseñar lo que se estaba tratando como enfermedad”, agregó.

El 28 de mayo, el médico fue arrestado cuando salía del Garrahan, acusado de "tenencia, distribución y producción de pornografía infantil" que involucraba a nenas de seis meses a 14 años. La investigación, conocida como "Luz de Infancia III", que concluyó con su detención había comenzado en los Estados Unidos y Brasil.

Además del pediatra hay otros 40 argentinos detenidos por esta causa, provenientes de la Ciudad y de 11 provincias. Se trata de un grupo de sospechosos que interactuaba a través de programas como redes P2P y que llegaron a intercambiar casi 500 mil archivos de pornografía infantil.