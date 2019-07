Instalan un moderno equipo de hemodinamia en la clínica de ATSA

“Se está terminando de instalar un equipo de hemodinamia, un equipo de cateterismo de última generación que permitirá salvar vidas, este equipo dirigido por personal altamente capacitado permitirá en una segunda etapa salvar miembros de pacientes diabéticos y de otras patologías” anunció el secretario general de ATSA, Eduardo Abel Ramos.

Así también el dirigente acotó que el compromiso con la gente se consolida día tras día ya que esta institución gremial es única en Salta y que ha logrado ensamblarse con los profesionales de la salud, universitarios y no universitarios, médicos y no médicos, todos con un solo objetivo, buscar la salud no solamente de los afiliados al gremio de ATSA sino también de todos los salteños. "En esta institución se sigue trabajando con una modalidad que es muy importante, aquí los profesionales no cobran ni un centavo de plus ni aranceles diferenciados. Es decir, a los pacientes de atsa o IPS Coseguro ATSA, tampoco se les cobra absolutamente nada y tienen todo cubierto dentro de esta institución” agregó el dirigente sindical.







Así también el Bernardo Biella, quien es director médico de la clínica expresó: “En este momento fue muy duro poder instalarlo, pero gracias a un gran esfuerzo se logró que el equipo llegue a la argentina. A fines de Julio, la clínica María de Urkupiña contará con este equipo de alta complejidad funcionando. La función primordial será lograr destapar las arterias coronarias, cerebrales, e incluso de las piernas que se tapan con colesterol, nicotina, stress, triglicéridos. Este equipo de hemodinamia es el más moderno que habrá en el noroeste argentino y cerrará el circuito para poder tratar enfermedades coronarias y cerebrales. Vale recordar que en la clínica ya se han hecho siete neurocirugías, gracias a Dios todas exitosas y estamos viendo la posibilidad de comenzar a hacer cirugías cardíacas y este equipamiento, es un paso muy importante para comenzar a realizar este tipo de cirugías...”

Finalmente, Biella concluyó que con este equipamiento están jugando en primera en salud, con equipos de primera línea. "La verdad que es un lujo porque tenemos personal capacitado, reconocido y equipamiento del primer mundo” concluyó.