El papá de Maxi Oliva durísimo con Cormillot: "Si tu institución no está preparada, dedicate a otra cosa"

A punto de romper en llanto, explicó que hablaba porque esperaba que lo que sucedió con Maxi no le pasara a nadie más: "Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, pero no voy a permitir que lo ensucien"

Maxi Oliva, el primer ganador de Cuestión de Peso, murió el sábado. El joven de 34 años había recibido como premio del programa tratamiento de por vida para su obesidad. Sin embargo, en los últimos tiempos no se trató. El doctor Alberto Cormillot le aseguró a Teleshow que Oliva había pedido regresar a su casa, pero que no iba al centro asistencial cuando debía.

Sin embargo, Carlos, el papá de Maxi, dijo que no fue así: "Nunca abandonó su tratamiento". Además, aclaró que su hijo no pesaba 500 kilos sino 300, y que tenía aproximadamente 80 litros de retención de líquido. Según los médicos, esto habría sido lo que produjo su deceso.

"Estaba internado en Malvinas (por el Centro Municipal de Obesidad). Y cuando llegó el cumpleaños de Valentina (la hija de Maxi) fue a su casa. Llegaron a un acuerdo: él iba a ir una vez por semana en una ambulancia que lo iba a venir a buscar y llevar, eso se produjo durante tres meses. Después sufre un problema en la rodilla, lo consulta con sus médicos y le dicen que no se traslade porque le iba a afectar; fueron dos semanas. A la tercera o cuarta semana pide la ambulancia y la encargada de ese sector le dice que decidieron no mandarle el transporte porque había mucha demanda y que lo necesitaban. No es como dicen, que Maxi no quiso ir", agregó Carlos en diálogo con Confrontados.

A punto de romper en llanto, explicó que hablaba porque esperaba que lo que sucedió con Maxi no le pasara a nadie más: "Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, pero no voy a permitir que lo ensucien. Hay una familia sufriendo y se hablan pavadas. Maxi agonizó durante una semana", acusó.

"Dejemos de ensuciar a una criatura que sufrió y pagó por tener sobrepeso. ¿Sabés por qué no lo pudimos cremar? Porque este país no está preparado para cremar a un obeso. Lo tuvieron que bajar entre 10 personas para meterlo en la tumba. Me revienta cuando dicen que era un rebelde. Pongámosle, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde?", indagó el padre de Maximiliano

Entonces, le habló directamente a Cormillot: "¿Decís que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo? ¿Por qué no lo llevaste a tu institución? ¿No está preparada para recibir a un gordo como Maxi? Contestame Cormillot. Si tu institución no está preparada para recibir a un gordo como Maxi, dedícate a otra cosa. Se lo ganó, se ganó un tratamiento de por vida, y cada vez que había que pedir algo, había que pedir por favor".

El papá del joven remarcó que en el país hay solo cinco camas para "recibir a una persona como Maxi". "Las estadísticas dicen que el 70 por ciento de este país es obeso, ¿cuánto más van a esperar que mueran? Pido que no se hable más de mi hijo, hace dos años enterré a mi mujer y hoy a mi hijo, él podría estar vivo".

El día de la muerte del ganador de la primera emisión del ciclo, el doctor Alberto Cormillot habló con Teleshow: "El viernes estuve hablando acerca de Maxi en Malvinas. Le pregunté a una responsable del centro. No recordaba bien cuándo era la última vez que había estado internado, y pidió irse a la casa. Y después, cuando tenía que venir, pedía la ambulancia y no venía".

Respecto a si la clínica había decidido interrumpir la terapia, el médico fue contundente: "Nosotros no; lo interrumpió él. Todas las personas que pasan por Cuestión de Peso siguen manteniendo el tratamiento".