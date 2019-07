Violeta Gil arremetió contra Arturo Borelli: "Fue cooptado por el Estado”

Así lo manifestó la precandidata a senadora Nacional del Frente Unidad de la Izquierda de los Trabajadores, quien reclamó que el diputado no haya abandonado la banca que ocupa en la Cámara de Diputados. “Está usurpando una banca que conquistó con el programa del Partido Obrero” dijo.

Tras trece años de formar parte del Partido Obrero, el diputado Arturo Borelli renunció al espacio político en marzo del 2019. “Lógicamente, sigo defendiendo los intereses de los trabajadores y la población en general. La conformación de un monobloque no implica la estructuración inmediata ni de un nuevo partido ni fuerza electoral, tareas a mediano plazo. Por lo pronto, desde mi banca he desarrollado una agenda mínima y pretendo concluirla por respeto a quienes me apoyan”, expresó en aquel momento.







La precandidata a senadora nacional por el Frente Unidad, de la Izquierda de los Trabajadores, Violeta Gil, manifestó que Borelli fue cooptado por el Estado. “Él abandonó un programa revolucionario, abandonó la perspectiva y la necesidad de construir una organización política que defienda los intereses de la clase obrera, que batalle y luche por los derechos de los trabajadores" dijo en Agenda Abierta por Somos Salta.

Gil acusó al diputado de usurpación política. “Él está en una perspectiva propia, de desarrollar sus propios intereses, por eso se retiró del partido obrero. Usurpó una banca que conquistó con el programa del Partido Obrero. El pueblo lo votó por ser militante del Partido Obrero y por defender un programa político del Partido Obrero”.