El "Pity" Martínez se quedará, finalmente, en el Atlanta United

Lo confirmó el entrenador del equipo, Frank De Boer. "No se irá a ningún lado. Confiamos en él", expresó.

El ex volante de River Plate Gonzalo Martínez parecía a punto de emigrar de Atlanta United, de la Major League Soccer estadounidense, que lo había contratado hace seis meses por 10.000.000 de dólares, ya que su entrenador, el holandés Frank De Boer parecía no tenerlo demasiado en cuenta, pero ante esos rumores el propio director técnico se preocupó en aclarar hoy que "no se irá a ningún lado" porque confía en él.

De Boer sacó al "Pity" en 10 de los 14 encuentros en los que arrancó como titular, incluyendo el del 3-3 de este domingo ante New York Red Bulls, al cabo del cual le cuestionó su falta de apego para "volver marcando" después de una acción de ataque.

A partir de allí fue que crecieron las versiones respecto de que el también ex Huracán podía ser cedido a préstamo a alguna institución europea, pero descartándose de plano que pudiera retornar a River.

"Es ridículo. Estamos a mitad de la temporada y él es nuevo. Siempre digo que los primeros seis meses son los más difíciles para todos los que vienen a una nueva cultura, y él tiene que adaptarse", salió a aclarar hoy De Boer.

"Aquí tenemos mucha confianza en su calidad y no hay duda de ello. Él sabe que tiene que hacerlo mejor y quiere hacerlo mejor, así que está trabajando duro para ello. Por eso no entiendo de dónde vienen esos rumores de que se va a ir, porque no se basan en nada. Gonzalo se quedará aquí", enfatizó el entrenador holandés.