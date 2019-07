La enfermera que asistió al bebé de B° Palermo contó como lo encontraron

Rita es la enfermera que recibió en el centro de Salud de B° Palermo al bebé abandonado en un descampado del barrio. Esta mañana, dialogó con Multivisión y se mostró muy conmovida por la situación que le tocó vivir por primera vez en su profesión.

"Ayer a las 10.55 ingresó una señora con un bebé en brazos. Ella me toca el timbre, salí con mi compañera. Me manifestaba que había encontrado un bebé, traía un bebé envuelto en una toalla, ingresamos, le hicimos los primeros auxilios, era un bebé a término. Estaba con el cordón umbilical lo habían cortado, así que procedimos a colocarle el clam y a acobijarlo con una manta. Pusimos calefacción, acondicionamos la enfermería y lo que hicimos fue acurrucarlo, darle mucho calor. Le pusimos oxígeno porque el bebé lloraba, lloraba pero era un llanto débil, quejumbroso pero lloraba tenía signos vitales, pero estaba dentro de todo bien" recordó.

La mujer que lo encontró relató que posiblemente el pequeño no estuvo muchas horas abandonado y que tenía muy pocas horas de nacido. También cree que el parto fue en algún domicilio particular.







"Eran horas de abandono, porque ayer hacia mucho frío. No habrá pasado la noche. La señora dice que estaba yendo a ver ahí en la cancha si estaban jugando y pasó y escuchó un llanto, como un gatito que lloraba. Y lo primero que hizo ella fue agarrarlo y corriendo como vive a dos cuadras de acá llegó con el bebé en los brazos. No había restos de la mamá, solamente estaba el bebé envuelto en una toalla y no había sangre ni nada alrededor. No llevaba muchas horas, acá muchos perros callejeros y si no los perros lo hubiese agarrado al bebé, perros hambrientos. El bebé tuvo muchísima suerte, estuvo esa señora que cruzó por ahí en ese momento"

En cuanto a la señora que encontró al bebé dijo: "Es una vecina, una señora que siempre concurre al centro de salud es más yo la conozco, porque estamos en contacto porque tiene su bebé que viene a control frecuentemente".

"Ayer cuando regresé a mi casa, yo soy madre, fue una situación muy shockeante, triste. Fue algo demasiado fuerte" lamentó.

Por último contó que mientras ella lo asistía al bebé, su compañera llamó al 911 y a los 10 minutos fue trasladado en ambulancia de SAMEC hacia el hospital Materno Infantil donde evoluciona favorablemente, pasando de Terapia Intensiva a intermedia.