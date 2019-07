Wayar consideró injusta la decisión del kirchnerismo de no avalar su lista

Tras anunciar que no competirá en las PASO, explicó que el punto de vista del espacio que representa no fue tenido en cuenta. No obstante, aclaró que continuará ligado a la política y no descartó participar de los comicios provinciales. Además puso en duda su apoyo a Leavy.

Luego que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kichner decidieran no avalar la lista que encabezaba como precandidato a senador nacional, Walter Wayar, el ex vicegobernador de la provincia confirmó que no competirá en las próximas elecciones PASO del 11 de agosto del 2019.

Sobre los motivos, en diálogo con InformateSalta, explicó que la idea es no quitarles votos a la fórmula presidencial. “Si nosotros lleváramos adelante la competencia, y nuestra lista saca 100 mil votos, pero la gente no cortó el voto de la presidente, hemos hecho perder 100 mil votos a la fórmula y al modelo de país, no nos pareció que sea justo, era como que nos priorizábamos nosotros y no el proyecto nacional”, dijo.







También hizo hincapié en el costo que significaría llevar adelante la impresión de los votos con una boleta corta. “Los votos los teníamos que imprimir nosotros y lo mínimo que podemos imprimir era un millón de votos, eso sale un millón y medio de pesos, si hubiera una estrategia de algunos dirigentes que se dedican a sacar el voto de las aulas, a las 9 de la mañana nos quedamos sin voto, hay que imprimir 7 u 8 millones de votos, estamos hablando de 10 o 11 millones de pesos, y esto es muy difícil”, disparó.

Sobre la llamativa medida del frente a nivel nacional, consideró que fue injusto pero aclaró que seguirán trabajando para la fórmula. “Nosotros fuimos y conversamos en Buenos Aires, explicamos y dimos nuestro punto de vista, y nuestro punto de vista no fue tenido en cuenta, no hemos sabido explicar las cosas o se dejaron llevar por otros fundamentos”, sostuvo.

Con relación a los dirigentes del mismo espacio, que a pesar de no contar con la ‘bendición’ de Cristina y Alberto continuarán con sus aspiraciones, dijo que los respetan y no abrirán juicio alguno al respecto. “Cada uno hace un análisis de acuerdo a los puntos de vista que les da prioridad, esperamos que el proceso sea transparente, tranquilo, a base de propuestas y de trabajo militante y no a través de ataques y agresiones, que nos debiliten para después”.

Por último, dejó en claro que continuará ligado a la política y no descartó participar en las elecciones provinciales como candidato. “Vamos a hablar de la provincial en el momento que tengamos que hacerlo, y no desde la individualidad” agregó, poniendo en duda el acompañamiento a la candidatura a gobernador de Sergio "Oso" Leavy.