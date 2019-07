Elisa Carrió: "En La Cámpora hay muchas personas adictas"

Con el lanzamiento oficial de la campaña oficial de cara a las elecciones comenzaron a aparecer graves acusaciones contra el kirchnerismo, como ser la denuncia pública que hizo recientemente la monja Martha Pelloni vinculando a La Cámpora con el narcotráfico. Ante esto, la diputada nacional Elisa Carrió habló al respecto y reveló que dentro de la organización que conduce Máximo Kirchner "hay muchas personas adictas".

Sin embargo, en un intento de calmar las aguas la cofundadora de Cambiemos consideró que acusaciones como estas "no se puede generalizar", tal como lo hizo Pelloni. En ese sentido, la legisladora oficialista limpió la imagen del exministro de Economía y precandidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Pese a que Carrió cuestionó la gestión y el manejo de los kirchneristas, en declaraciones a la prensa, la líder de la CC aseguró que Kicillof "no está en la droga”. Y ratificó: "No es toda La Cámpora, no se puede generalizar; yo pongo nombre y apellido. Hay personas que sí tienen vinculación, y hay muchas personas adictas".

Finalmente, tras la demanda pública de la coordinadora de la Red de Infancia Robada contra los K, Carrió apuntó contra la estatización de YPF durante el gobierno anterior y evaluó: "Decir que por ser de La Cámpora está en la droga es una mentira. Que Kicillof le dio impunidad e inmunidad a (Antonio) Brufau, que era el presidente de Repsol, que le entregaron Repsol, y que ahora tenemos dos juicios por millones de dólares, ese es Kicillof, el que firmó los 10 mil millones de dólares dados a Brufau", cerró.