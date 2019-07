Borelli le responde a Gil: “El Partido Obrero es una opción estéril”

En diálogo con InformateSalta, el diputado provincial Arturo Borelli, quien abandonó el Partido Obrero en marzo, señaló: “El programa con el que yo llegué a ser diputado es algo que defiendo hasta el día de hoy, la gente me votó por un programa que yo sigo sosteniendo. Lo que no sigo sosteniendo es mi adhesión al partido Obrero por cuestiones de fondo”.

Tras las declaraciones de la pre candidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda, Violeta Gil, el legislador enfatizó en que la gente "no me elijó por Troskista sino por defender una agenda popular, son ejes que sigo desarrollando y llevando a fondo. Por ejemplo el PO se pasó años denunciando el tema de la basura y yo lo sigo desarrollando a través de un proyecto".







Borelli se refirió a la crisis institucional que atraviesa la conducción nacional del Partido Obrero y la expulsión de más de 800 militantes, entre los que estaría Violeta Gil. “Me parece que el PO tiene que ser más autocrítico antes de seguir acusando al resto de las personas. Ella es precandidata pero no sé de qué porque tengo entendido que ella es parte de los militantes que el PO expulsó, un partido con una democracia interna bastante averiada, con muchísimos límites y fracturas. Un partido que parece que no se dio cuenta que está en un proceso de disolución”.

El diputado señaló que más allá del escándalo nacional, el PO no tiene un programa ni una agenda. “Ellos hablan de cooptación del Estado, pero un partido que hace más de 20 años que está en el parlamento, que en estas elecciones se presenta sin una agenda clara, sin una perspectiva concreta, que hable de cooptación de los demás me parece hipócrita. La cooptación también tiene que ver con haber perdido una agenda, por eso me fui, el partido Obrero la perdió hace rato. La cooptación no sólo es ser oficialista sino una opción estéril”.