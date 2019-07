Isabel Macedo y la postal más dulce de Isabelita: “Con mi salteña preferida”

Isabel Macedo disfruta de su momento maternal y de observar el crecimiento de su hija Isabelita.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una postal que generó muchísima ternura entre sus seguidores.

Como era de esperar, sus seguidores reaccionaron rápidamente y dejaron su mensaje.



“Cada día más linda esa salteñita”, “La beba más hermosa de todas!”, “Hermosa siempre Belita! Bendiciones bebé bella”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la publicación.

El 9 de mayo, Isabelita cumplió su primer año de vida y su madre le expresó todo su amor en su cuenta de Instagram.

“Un año. Tenía tantas ganas de compartirlo!!! pero más ganas tenía de estar con ella. De tomarme el tiempo para cocinar para su cumple. Y sobre todo, de disfrutarla con todo!!! Así que para estar con ella y con mi familia , me desconecté, para poder conectarme”, escribió agregando varias postales del festejo.

Recordemos que la pareja del funcionario tuvo declaraciones muy fuertes a principio de 2019 cuando se manifestó en contra del Colectivo de Actrices Argentinas.

“Solamente dije algo que pienso en una entrevista. Obviamente me hacen comentarios, como que no gustó, pero no voy a decir que pienso una cosa que no pienso. No me interesa ocupar ese lugar, porque tampoco me creo que soy una generadora de opinión”, afirmó.

“Dije que no estoy de acuerdo con las formas, y es simplemente porque me parece que cada caso es único, y que todas las cosas que pasan deberían ser tratadas como únicas. Nada que le pase a una mujer es igual a lo que le pasó a otra, que la experiencia que vive una persona no es la misma que otra porque no tiene el mismo pasado”, agregó.